Se billedserie Efter mindehøjtidligheden i Slotskirken var der march gennem byen til genforeningsstenen på hjørnet af Kannikegade og Søndre Jernbanevej. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød flagede for udsendte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød flagede for udsendte

Flagdagen blev markeret med en mindehøjtidlighed i Slotskirken og en march gennem byen

Hillerød Posten - 09. september 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år den 5. september er der officiel flagdag for de danskere, der har været eller er udsendt til verdens brændpunkter.

Dagen blev også markeret i Hillerød, hvor gaderne i lørdags var pyntet op med flag, og Drabantgarden gik gennem Slotsgade til Helsingørsgade.

I Slotskirken blev der afholdt en mindehøjtidelighed ved præst Bettina Hovgaard Schulze og tidligere feltpræst Torben Ebbesen.

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) var også med til mindehøjtidligheden.

"Vi kan ikke lade være med at gøre noget, mens konflikterne i verden raser uden om os. Det er den erkendelse, som deles af et bredt politisk flertal i Folketinget, og som deles bredt i befolkningen, der giver mandatet til, at vi engagerer os i verden ved at udsende personale til verdens brændpunkter. Det er i det perspektiv, vi vil takke for jeres indsats. Som aktører for dansk sikkerhedspolitik i en sammenvævet verden," sagde Kirsten Jensen blandt andet i sin tale til de udsendte. Klik på billedet øverst i artiklen og se flere billeder fra Flagdagen i Hillerød...

"I, der sidder her, har forskellige oplevelser med jer. Jeres missioner og udsendelser har været til helt forskellige konflikter og situationer. Nogle har været afsted for mange år siden, nogle for nyligt. Fælles er, at I har været drevet af et ønske om at gøre en indsats, som virkelig betyder noget, måske også et ønske om at opleve noget ud over det sædvanlige - og være med til at sikre mere fred i den verden, vi lever i," lød det fra borgmesteren,

Borgmesteren holdt tale til mindehøjtidligheden i Slotskirken. Privatfoto

Sår på sjælen Men det kan også have store konsekvenser at have været udsendt til eksempelvis et krigsområde, sagde Kirsten Jensen.

"Vi ved, at mange kommer hjem med sår på sjælen, som vi som samfund skal tage meget alvorligt og sikre hjælp til. I vores kommune har vi en veteranpolitik og en veterankoordinator, man kan henvende sig til. For eksempel hvis man skal have hjælp til at finde rundt i de mange tilbud, der findes, som vil støtte veteraner," sagde hun i sin tale i Slotskirken.

Efter mindehøjtidligheden var der march gennem Slotsgade sammen med Drabantgarden, og i anledning af, at det i år er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, lagde Kirsten Jensen en krans ved genforeningsstenen på hjørnet af Kannikegade og Søndre Jernbanevej.

En række lokale soldaterforeninger deltog i flagdagen i Hillerød med deres faner.