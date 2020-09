Hillerød-far genopliver Iqbal Farooq i ny bog

Det var egentlig slut med Manu Sareens børnebogsfigur Iqbal Farooq. Efter 10 bøger og tre film med figuren havde forfatter Manu Sareen sat sidste punktum. Men så mødte han hillerødborger Anders Larson fra vilter.dk, der tilbyder personliggjorte, digitale godnathistorier sammen med figuren Vilter Ørngot, og en idé til et samarbejde opstod. For hvad ville der ske, hvis man inviterede børnene med ind i deres helt egen Iqbal-historie?

Derfor er Iqbal Farooq nu tilbage i en personliggjort bog med titlen 'Mysteriet om de 20.000 dåsesodavand'. Her bliver barnet hovedperson i en godnathistorie, der skal gøre det nemmere og sjovere at lægge børn i seng.

Bogen er skrevet i et samarbejde mellem Manu Sareen, Anders Larson og Lars Henriksen. Manu Sareen glæder sig over samarbejdet:

"Det er helt unikt, at børn på den her måde kan blive en del af et kendt univers og hjælpe Iqbal ud af nye vanskeligheder. Det tager børnelitteraturen et helt nyt sted hen til glæde for de mange børn, som jeg ved længe har drømt om at møde Iqbal," udtaler han i en pressemeddelelse.