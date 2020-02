Hillerød Kommune har fået 4,5 millioner kroner fra regeringens pulje til bedre normeringer i daginstitutionerne. Foto: marcobir - stock.adobe.com

Hillerød får penge fra Christiansborg til ti ekstra pædagog-stillinger

Men det kan blive et problem at rekruttere dem, frygter udvalgsformand

Hillerød Posten - 26. februar 2020 kl. 11:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune får nu råd til at ansætte ti pædagoger flere i de kommunale daginstitutioner.

Hillerød er nemlig blevet tildelt 4,5 millioner kroner –svarende til 10,3 ekstra fuldtidspædagoger - af regeringen og støttepartierne, der har oprettet en pulje på 500 millioner kroner på årets finanslov til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune har endnu ikke besluttet sig for, hvordan de ekstra pædagoger, der nu bliver råd til at ansætte, skal fordeles blandt institutionerne.

"Det skal vi have en snak om på vores næste møde. Udgangspunktet er, at midlerne fordeles som i dag på alle institutioner, men der er nok nogle institutioner, der har mere brug for en ekstra hånd, end andre," siger Peter Frederiksen (V), der er formand for udvalget, til Hillerød Posten.

Uddan flere pædagoger Han er selvfølgelig glad for, at Hillerød Kommune nu får lidt ekstra penge til området, men man skal nok ikke forvente, at de vil udrette de store mirakler, mener han.

"Det er jo ikke fordi, 4,5 millioner kroner redder hele verden, men det er jo altid rart at få ekstra midler til gode formål. Jeg tror sådan set, at det største problem bliver at rekruttere ti ekstra uddannede pædagoger. De hænger jo ikke ligefrem på træerne, så det tror jeg godt kan gå hen og blive lidt af en udfordring. Det er vigtigt, at man kommer i gang med at uddanne flere pædagoger," siger han.

Under gennemsnittet I Hillerød ligger normeringen i daginstitutionerne lidt under landsgennemsnittet, og det vil de ekstra millioner fra Christiansborg formentlig ikke ændre noget ved, mener Peter Frederiksen.

"De andre kommuner få også penge fra puljen til at ansætte flere pædagoger, så vi vil nok stadig ligge lidt under landsgennemsnittet, men det er vigtigt at understrege, at vi i Hillerød ikke har sparet på området de sidste par år," siger han.

Peter Frederiksen glæder sig selvfølgelig over, at Hillerød Kommune nu får ekstra midler til børneområdet, men han mener, at det klinger lidt hult set i lyset af, at Hillerød Kommune skal betale mere til udligningsordningen.

"De giver os 4,5 millioner kroner med den ene hånd men tager 33 millioner kroner til udligningsordningen med den anden hånd, så det er svært at finde ud af, om man skal græde eller grine. Det betyder jo, at vi skal finde 33 millioner kroner, som vi skal give ekstra til udligningsordningen, i det kommende budget - og i den forbindelse er børneområdet jo ikke fredet," siger Peter Frederiksen.

Forældrenes betaling for en plads i et dagtilbud må højest udgøre 25 procent af bruttodriftsudgifterne, men selv om der nu bliver tilført flere penge til området i Hillerød, så stiger forældrebetalingen ikke, understreger Peter Frederiksen.

BUPL holder øje Der er blevet afsat 500 millioner kroner til flere pædagoger i 2020 i finansloven, og det beløb stiger frem mod 2025 og ender på 1,6 milliarder kroner. Det betyder, kommunerne løbende kan øge normeringerne i daginstitutionerne.

I BUPL Nordsjælland følger man situationen tæt, og der er et stort fokus på, at midlerne bruges til at få højnet kvaliteten og andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

"Vi står fuldt ud til rådighed for sparring med kommunerne omkring, hvordan målet kan nås gennem flere faktorer. Vi vil meget gerne diskutere, hvordan vi kan opnå en højere andel af pædagoger på fuld tid, og der er også store muligheder i fastholdelse og kompetenceudvikling af eksisterende personale. Der er ingen grund til at vente på en lov om minimumsnormeringer," siger Pernille Riis, der er formand for BUPL Nordsjælland, i en pressemeddelelse.

