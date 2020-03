Hillerød Kunstdage: Tre dage med masser af kunst 12 forskellige steder i Hillerød ? her et glimt fra sidste år i Royal Stage. Pressefoto

Hillerød bugner af kunst i tre dage

Der er en masse oplevelser på programmet under Hillerød Kunstdage.

Hillerød Kunstforening har et samarbejde med Malmö Kunstforening for kommunalt ansatte, MKK, og fire svenske kunstnere viser deres værker fra en censureret udstilling i juni sidste år. De tre vindere af den censurerede udstilling i Hillerød skal så efterfølgende udstille i Malmö. De svenske kunstnere udstiller i forbindelse med Den Censurerede Forårsudstilling.

I Royal Stage kan man også i år opleve færøsk billedkunst, som ifølge arrangørerne "er noget for sig":

"På trods af landets størrelse og den færøske kunsthistorie er af nyere dato, er kvaliteten i den færøske kunst usædvanlig høj. På Hillerød Kunstdage 2020 præsenterer Gallerie Rasmus aktuelle færøske kunstnere: alle beviser på, at Færøerne beriger verden med talentfulde mennesker," skriver kunstdagene i en pressemeddelelse.

De udstillende kunstnere er Arnold Vegghamar, Amariel Norðoy, Eydun av Reyni, Kári Svensson, Øssur Mohr og Majken á Grømma. Der vil også være mulighed for at møde flere af de færøske kunstnere.

I forbindelse med den færøske særudstilling har kunstdagene ekstraordinært fået lov at låne kunstværker fra Danske Banks store samling, som der normalt ikke er offentlig adgang til. Det er værker af Sámal Joensen-Mikines, Svend Havsteen-Mikkelsen og Jack Kampmann.

SlotsArkaderne er gået sammen med udstillingsfælleskabet Gallery ArtTour, og der betyder blandt andet, at der lørdag 21. marts klokken 11-15 er børneworkshop og mulighed for at se kunstnere arbejde i Slotsarkaderne.