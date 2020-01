Hillerød bliver ikke FC Nordsjællands hjemmebane: "Det kan ikke lade sig gøre"

FC Nordsjælland meldte før jul ud, at man med et ejendomsselskab i ryggen og opbakning fra byrådet i Hillerød Kommune agter at bygge ny fodboldpark i Hillerød med træningsfaciliteter og et stadion.

Men superligaholdet kan ikke flytte med, for licensen til at spille i superligaen ligger hos foreningen Farum Boldklub - ikke hos det aktieselskab, der hedder FC Nordsjælland eller Right to Dream. Det fortæller Farum Boldklubs formand Torben Stensdal til Furesø Avis.

"Alle professionelle klubber i Danmark er overbygninger på de licenser, der ligger hos foreningerne," siger Torben Stensdal.

"Basis for professionel fodbold er en forening. Det er vilkårene i Danmark, og det gælder alle steder. Et selskab som FC Nordsjælland / Right to Dream kan ikke gå til Dansk Boldspil Union og sige, at man ønsker licensen for at flytte holdets hjemmebane," siger han.

FC Nordsjælland - selskabet - kan dog vælge eventuelt at indgå samarbejde med en klub i Hillerød. Hillerød Fodbold, der også er en overbygning på en række foreninger, der spiller i 2.division. Her i vinterpausen ligger Hillerød Fodbold på en 10. plads i 2. division.

"Hvis FC Nordsjælland gerne vil indgå i et samarbejde med Hillerød Fodbold, så spiller man så i 2.divsion. Superligalicensen ligger hos os. Man kan ikke springe fra 2.division og så til superligaen. Så skal man spille sig derop gennem oprykninger," siger formanden til Furesø Avis.

Udmeldingen kommer lige oven på nyheden om en fodboldpark med træningsfaciliteter, en flytning af klubbens administration og ifølge administrerende direktør hos FC Nordsjælland, Søren Kristensen, "et stadion" i den nye park, efterlader Farum Boldklub "med sindsro," skriver bestyrelsen på Farum Boldklubs hjemmeside.

"FC Nordsjælland har fire hold, som spiller på Farum Boldklubs licens: Superliga-herrer, U18 piger, U17-drenge og U19-drenge. Alle andre hold spiller som Farum Boldklub," konstaterer klubben og dermed altså også Farum Boldklubs kvinder, der spiller i landets bedste række.

"Hvis du kigger på DBU's (Dansk Boldspil Union, red.) officielle tabeller, så hedder kvindeholdet Farum Boldklub," konstaterer Torben Stensdal. Tidligere har Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen sagt til Furesø Avis, at han ser frem til yderligere forhandlinger med FC Nordsjælland/Right to Dream i 2020 om en løsning, hvor der kan udbygges i Farum.