Hillerød Triatlon er tilbage

"Er du til triatlon, eller går du og overvejer det? Så sæt kryds i kalenderen søndag 6. september. Her genopstår Hillerøds traditionsrige Triatlon for både nybegyndere og garvede," skriver Hillerød Triatlon i en pressemeddelelse.

På stafetten skelnes ikke mellem mænd og kvinder, så der er rig lejlighed til at lokke familie, venner eller kolleger med og få en sjov oplevelse sammen. Børn under 12 år er også velkomne til at deltage sammen med en voksen som et stafet-hold, men de skal udføre stævnet sammen.