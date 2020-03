Hillerød Svømmeklubs førstehold klarede sig godt til Østdanske Mesterskaber. Privatfoto

Hillerød Svømmeklub svømmede sig til finalerne

Lokale svømmere nåede til finaler i Østdanske mesterskaber

Hillerød Posten - 10. marts 2020

I weekenden 28. februar til 1. marts deltog unge elitesvømmere fra Hillerød Svømmeklubs førstehold i Østdanske Mesterskaber, hvor flere slog personlige rekorder og endte i finalerne.

Det blev til fem finaler for svømmerne i Hillerød Svømmeklub, HILS - også på trods af, at nogle af svømmerne var til et sådant stævne for første gang.

Teststævne For svømmeklubben er svømmeåret er inddelt i to. Først svømmes der i 25 meters bassiner, men fra jul begyndte langbanesæsonen, hvor banerne er 50 meter lange. Østdanske mesterskaber er et teststævne, der for svømmerne bruges til at teste nye ting og nye stilarter af.

"Det har været en blanding af svømmernes specialeløb - deres bedste løb - og nogle, som de egentlig ikke skal svømme til DM, men hvor de bare er ude og prøve nogle ting af for sjov," forklarer træner Kim Skou i en pressemeddelelse.

Slog rekorder Flere af svømmerne har slået deres egne personlige rekorder. I forhold til forventningerne har det for klubben resultatmæssigt været et godt stævne. Flere svømmere har sluttet højere på resultatlisten, end de var forventet at ende.

"Vi slutter på omkring 85 procent, der slutter med en nye bedstetid, hvilket er meget uhørt for sådan et stævne. De fleste andre klubber ligger på omkring 40 procent. Det er rigtig flot. Man kan også sige, at vi faktisk ikke havde en eneste svømmer, som på papiret stod til at komme i finalerne, men Carl Kirchhoff har svømmet tre finaler, Ida Zeiler Terkildsen har svømmet én og Emma Mølholm havde én søndag aften. Så vi har haft tre svømmere i fem finaler, som vi på papiret ikke stod til. Vi er ikke bare med, men også hvor det er sjovt og spændende at være med," siger Kim Skou stolt.

Skal være sjovt Hovedfokus for Hillerød Svømmeklub er, at svømning skal være sjovt. Og derfor er det positivt, når den enkelte svømmer oplever at udvikle sig, forklarer træneren:

"Lørdag havde Ida sin første finale, hvor hun blev nummer seks for juniorerne. Det er vildt flot, når det er første gang, hun rammer en finale. Carl fik en fjerdeplads i løbet 50 meter butterfly, så det var lige uden for medaljerne. Det er også ret flot, selvom han har svømmet finaler før. Carl er den eneste med finaleerfaring af dem, som var med til mesterskabet. I weekendens stævne er han gået fra at have finaleerfaring til rent faktisk at svømme med om medaljerne. De andre svømmere er gået fra ikke at være kvalificerede til rent faktisk at kunne begynde at blande sig i finalerne. Så jeg føler, at vi har taget nogle gode skridt frem mod at hæve niveauet".

Potentiale Træner Kim Skou ser i svømmeholdets positive udvikling et stort potentiale, som han glæder sig til at se udfolde sig de næste år.

"Vi rykker frem i dansk svømning. Selvfølgelig har vi ikke ramt toppen endnu, og der kommer nok også til at gå et par år, før vi er der, men vi er helt klart på vej i den rigtige retning," udtaler han i pressemeddelelsen.