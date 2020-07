Hillerød Svømmeklub glæder sig over, at de i år kan tilbyde ekstra, gratis svømmeundervisning. Pressefoto

Hillerød Svømmeklub får støtte til intensiv sommersvømning

Hillerød Svømmeklub kan i år ekstraordinært tilbyde intensive svømmeforløb gratis til børn

19. juli 2020

Hillerød Svømmeklub har fået knap 18.000 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan 60 børn se frem til gratis at få et intensivt svømmeforløb i august måned på i alt ni undervisningsgange.

Leder for undervisningsholdene Ulla Hobert glæder sig over at kunne give byens børn et svømmeboost oven på coronanedlukningen:

"Vores undervisning sluttede brat i marts, og mange børn har ikke fået undervisning siden. Det er dejligt at kunne tilbyde en form for kompensation, men også at kunne komme godt i gang med den sportslige del", udtaler hun i en pressemeddelelse.

Stor interesse Interessen for de tilbudte svømmeforløb har været stor. Kun et døgn efter at de blev udbudt, var cirka 80 procent af pladserne bookede. Det har ikke været et krav, at børnene i forvejen skulle være medlem af Hillerød Svømmeklub, men formanden for klubben håber dog, at de deltagende børn får smag for at fortsætte med sporten.

"Svømning er en fantastisk givende sport både fysisk og mentalt, og svømmefærdigheder er desuden noget, man skal holde ved lige og altid kan udvikle. Derfor håber vi, at børnene får lyst til at fortsætte i klubben. Nogle af dem har allerede sikret sig en plads på et af vores hold i sæsonen 20/21", fortæller Tilde Juul, som er formand for Hillerød Svømmeklub.

Læs mere på klubbens hjemmeside www.hils.dk.