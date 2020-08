Hillerød Rockkor fører tilhørerne gennem rockens historie. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød Rockkor synger rockens historie på få timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød Rockkor synger rockens historie på få timer

Kom på musikalsk tur i Royal Stage 20. september

Hillerød Posten - 29. august 2020 kl. 05:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Rockkor med band fortæller rockens historie gennem sange fra hvert årti fra 1950'erne og frem til i dag ved en koncert i Royal Stage i Hillerød søndag 20. september kl. 14-16.30.

Læs også: Hillerød Rockkor aflyser koncert

I den musikalske tur down memory lane vil man bogstaveligt talt møde en række af klassikerne. Bogstaveligt talt, fordi flere af korets 50 medlemmer undervejs vil være klædt ud som look-a-likes, der samtidig i påklædningen afspejler de forskellige årtier.

Koret kaster sig i de omkring 20 numre bl.a. over kunstnere som Elvis Presley, Beatles, Patti Smith, AC/DC, Nirvana og Red Hot Chili Peppers og numre som 'All Day And All Of The Night', 'Honky Tonk Women', 'Fire', 'Summer of 69' og 'Nothing Else Matters'.

Fra 300 sange til 20 Ideen til koncerten kommer fra korleder Lene Schnack McGregor, og det er første gang, koret har kastet sig over et koncept. Og så gik diskussionen i gang. For hvad er rock egentlig, og hvilke grene af rocken skal man have med for at gøre det til en komplet koncert?

"Det har været supersvært at vælge blandt de mange fantastiske hits, men det lykkedes at skære de 300 sange ned til 20, så hvert årti er repræsenteret med to-tre sange," fortæller formand Sue Bech i en pressemeddelelse.

"Vi er også heldige at have nogle unge dygtige musikere til at bakke os op. Det giver en ekstra dimension fx at få en guitarsolo med, og samtidig bliver en del af numrene for første gang opført af et kor, " siger formanden.

Hun føjer, til, at nogle af dem er af 'egen avl', idet de er arrangeret af Lene Schnack McGregor, Malene Hegnelt og Alexander Licht; henholdsvis korleder, sopran i koret og søn af en af korets sangere.

Første opførelse var i Støberihallen i februar og både dén og en ekstrakoncert blev udsolgt, mens ekstrakoncerten blev ramt af en coronaaflysning.

Nu har man så hævet ambitionsniveauet til Royal Stage, som Hillerød Rockkor også medvirkede til indvielsen af i januar. jesl

relaterede artikler

Hillerød-kor synger rockens historie 26. januar 2020 kl. 09:00

Forrygende 'halbal' med Big Fat Snake 06. november 2017 kl. 14:00