Se billedserie Formand Claus Levinsen er stolt af det program, som Hillerød Musik & Teater nu kan præsentere for sæsonen 2020-2021. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Hillerød Musik & Teater klar til 'takeaway'-releasefest

Kulturforeningen lancerer nu programmet for sæson 20-21 - et program som var helt klart og booket, inden coronakrisen brød ud

Hillerød Posten - 07. juni 2020 kl. 09:47 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Musik & Teater plejer at lancere deres kommende sæson med en stor releasefest, hvor 150 mennesker dukker op til optrædender, taler og et lille glas. Men i år har Covid19-foranstaltningerne sat en stopper for det. I stedet inviterer foreningen alle interesserede til at komme forbi Frederiksborg Gymnasium lørdag den 6. juni klokken 13-15, hvor man - i passende afstand - kan få udleveret den nye sæsonbrochure.

"Det bliver en slags 'takeaway' i stedet for en egentlig fest. Festen udskyder vi til september, hvor vi 5. september holder en releasefest med jazz, quiz og vin i Støberihallen," siger formand Claus Levinsen.

Han er stolt af det omfattende program, som bookerne i Hillerød Musik og Teater har sammensat for sæsonen 2020-2021:

"Det er et virkelig godt program. Vi har hele 32 begivenheder på programmet - både jazz, teater, opera, børneteater og busture til Malmø og Hamborg. Vi har også et virkelig engageret og kritisk publikum, og jeg tror, mange glæder sig til at komme i gang," siger han.

Afhængige af abonnenter Hvert år køber omkring 180 mennesker abonnement til foreningens klassiske musikrepertoire, mens omkring 80 køber til jazzen. Dertil kommer løssalget af billetter. Claus Levinsen er spændt på, om medlemmerne vil bakke op om Hillerød Musik & Teater igen - trods coronakrisen.

"Vi er afhængige af abonnenterne, for at det kan hænge sammen økonomisk. Men vi ved jo ikke, om de er blevet nervøse for at komme ud. Mange af dem er lidt oppe i årene og dermed i risikogruppen. Men vi håber, at folk vil vende tilbage. De er jo vant til at mødes med ligesindede til koncerter og arrangementer fra september til april hvert år, så der ligger også en social oplevelse i det. Man får en oplevelse sammen med andre, og det er en stor del af deres liv og identitet," siger han.

På programmet 2020-2021 er blandt andet Den Jyske Operas opføresel af den danske opera 'Fêtes galante', julekoncert med Andrea Pellegrini, Christina Boelskifte og Sinne Eeg, teaterversionen af 'Blinkende Lygter', jazz med Snorre Kirk Kvintet, nytårskoncert med Copenhagen Phil og Dreamers' Circus, Pia Rosenbaums eksperimenterende forestilling 'Krigen har ikke et kvindeligt ansigt', 'Karius & Baktus'-børneteater og meget, meget mere.

Foreningen har også booket DR Pigekoret under ledelse af Philip Faber til julekoncert på Frederiksborg Gymansium, hvilket Claus Levinsen kalder et scoop.

Nervepirrende Hillerød Musik & Teater måtte aflyse seks arrangementer, da coronakrisen brød ud. Der fulgte nogle meget nervepirrende uger, fortæller Claus Levinsen:

"Vi havde en kæmpe forestilling med Den Jyske Opera i Frederiksborgcentret, som vi måtte aflyse, og hvis ikke vi havde fået kompensation fra Danmarks Teaterforening - så måtte vi have drejet nøglen om. Der gik to-tre uger, hvor vi hang i uvished og ikke vidste, om vi fik kompensation. Da var vi meget bekymrede. Men det løste sig heldigvis, og vi er sluppet helskindet igennem økonomisk," siger han.

Arbejdet hårdt Foreningens bookere havde, allerede inden coronakrisen brød ud, booket den kommende sæsons arrangementer, og det var heldigt. For i takt med at koncerter og teaterforestillinger ikke kunne afholdes, blev mange udskudt og booket til det kommende år - og dermed svære at få fingrene i. Men det problem havde foreningen altså ikke. De havde dog ikke plads til at rykke deres seks aflyste arrangementer til den kommende sæson, da den allerede var fyldt.

"Men vi arbejder på at få meget af det booket i sæson 2021-2022," siger Claus Levinsen, som fortæller, at foreningen har knoklet videre - til trods for coronakrisen.

"Vi har arbejdet hårdt på at få det hele klar til den kommende sæson. Vi vil ikke lade os kue, men holde fast i, at vi kan få nogle gode kulturoplevelser fremover. Det her program lægger i hvert fald op til, at man bare skal se og komme af sted".

Overvejer streaming Bestyrelsen overvejer nu også, om de skal arbejde med en mulighed for at følge med i koncerter og teaterforestillinger hjemme foran computeren.

"Vi er ved at undersøge, om vi skal tilbyde streaming som en 'plan B'. Vi ved jo ikke, om folk har lyst til at sidde derhjemme, hvis de ikke tør komme - og betale for et link, hvor de kan følge med hjemmefra. Der er en masse udfordringer med ophavsrettigheder og teknik, som skal løses.

Begrænset antal publikum Samtidig følger de myndighedernes udmeldinger nøje omkring, hvor mange publikummer der må være til forestillingerne.

"I Støberihallen kan det blive et problem. Der er normalt plads til 300 - og hvis vi skal reducere det til 150, vil det ramme os økonomisk. I Royal Stage er det nemmere, for det er god plads til at lave afstand mellem publikum," Claus Levinsen, som håber, en masse vil komme til arrangementerne:

"Vi ved jo endnu ikke, om folk tør komme, eller om de er mere forbeholdne efter coronakrisen," siger han.

Hillerød Musik & Teater trykker nu 6.000-7.000 brochurer med årets program. De kan fås den 6. juni på gymnasiet og bliver sendt ud i 1.000 postkasser. Desuden vil de ligge rundt omkring i byen, hvor man kan finde dem - eller man kan læse mere på foreningens hjemmeside. Billetsalget starter den 8. juni.

