Medarbejderne kan blive testet i det nye coronatestcenter, som er bygget på Milnersvej. Foto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød Kommunes ansatte tilbydes nu en corona-test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød Kommunes ansatte tilbydes nu en corona-test

Hillerød Kommunes medarbejdere på blandt andet ældreområdet er blevet tilbudt en coronatest - også selvom de ikke har nogen symptomer

Hillerød Posten - 28. april 2020 kl. 11:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med det nye testcenter, som er skudt op på Milnersvej i Hillerød, er testkapaciteten blevet hævet så meget, at Hillerød Kommune nu tilbyder alle medarbejdere med direkte borgerkontakt inden for ældre- og sundhed, borger- og socialservice samt medarbejdere i sundhedsplejen at blive testet for Covid-19, også kendt som coronavirus.

Læs også: Kæmpe coronatestcenter er bygget op på Milnersvej

"Det er en rigtig fin mulighed, og vi vil opfordre alle til at blive testet," skriver borgmester Kirsten Jensen i en mail, som medarbejderne modtog i weekenden.

Ny teststrategi Sundhedsmyndighederne ændrede i sidste uge teststrategien, så forskellige grupper, som ikke har symptomer på Covid19, får mulighed for at blive testet. Det skal sikre, at landt fortsat kan åbnes gradvist, uden at smittespredningen stiger til et niveau, hvor det udfordrer kapaciteten i sundhedsvæsenet, samtidig med at sårbare grupper kan beskyttes.

Dermed har Hillerød Kommune fået mulighed for at teste en langt større medarbejdergruppe end hidtil, og det skal altså ske i testcentret, som blev bygget i weekenden ved Frederiksborgcentret.

Medarbejderne har i løbet af weekenden modtaget en invitation fra Statens Serum Institut til at blive testet for Covid19 i deres eboks. Her står der, hvad man skal gøre, hvis man vælger at tage imod tilbuddet om at blive testet - man skal altså ikke bare møde op ved testcentret.

"Men det er frivilligt om du som medarbejder ønsker at deltage, og arbejdsgiver har ikke adgang til information om, hvorvidt den enkelte medarbejder har taget imod tilbud om test, information om prøvesvar eller lignende. Test foretages så vidt muligt i arbejdstiden," skriver borgmesteren i brevet til medarbejderne.

Senere også antistoftest I første omgang bliver medarbejderne testet for, om de er smittet med Covid-19, og inden for få uger tilbydes også tests for, om personer har tidligere været smittet og har udviklet antistoffer mod coronavirus.

Testningen af medarbejderne gik i gang allerede mandag 27. april.

Mdt

relaterede artikler

Beboer på plejehjem i Hillerød smittet med Coronavirus 27. april 2020 kl. 09:44