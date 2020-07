Hillerød Kommune tilmelder sig kampagnen Giftfri Haver

Formand for Natur, miljø og klimaudvalget Louise Colding Sørensen (S) har selv en giftfri have og synes, det er vigtigt, at kommunen støtter op om initiativet:

"Vi har faktisk ikke brugt gift i lang tid på de offentlige arealer. Vi ønsker at tilmelde os til initiativet 'Giftfri Have' nu, blandt andet for at signalere, at beskyttelsen af planter, insekter og dyr er vigtige dele af vores økosystem. Vi håber, at vi ved at tilmelde offentlige arealer kan inspirere andre i kommunen til at følge trop," udtaler hun i en pressemeddelelse.