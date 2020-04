Hillerød Kommune sætter gang i nye anlægsopgaver for 110 millioner kroner i gang - blandt andet den nye bydel Favrholm trækker nogle projekter til sig.Arkivfoto: Hillerød Kommune

Hillerød Kommune sætter anlægsopgaver for 110 millioner kroner i gang

Økonomiudvalget godkendte i sidste uge at poste yderligere 100 millioner kroner ud i anlægsopgaver i år

Hillerød Posten - 29. april 2020

Der skal gang i samfundets økonomi, efter den er gået godt og grundigt i stå under coronakrisen. Derfor har staten fjernet det anlægsloft, som har begrænset, hvor meget kommunerne kan bygge - og derfor sætter Hillerød Kommune nu anlægsprojekter for omkring 110 millioner kroner ekstra i gang.

Det besluttede Økonomiudvalget på deres møde onsdag i sidste uge.

"Vi skal være med til at varme en nedkølet økonomi op, uden at den bliver overophedet," siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Ikke svært at finde Fra den allerede vedtagne anlægsplan vil kommunen nu fremrykke projekter som byggemodning i Ullerød Nord for 30 millioner kroner, energibesparende foranstaltninger, legepladssikkerhed og en forplads ved den kommende station Favrholm. Også dagtilbuddet Kildedalens afdeling Favrholm skal genåbnes og renoveres.

"Der er jo en lang række opgaver, som vi gerne vil have udført, men som der ikke har været plads til under anlægsloftet. Så det er ikke svært at finde projekter. Mange af dem har stået på ønskelisten i lang tid," siger Kirsten Jensen.

Mere endnu Også en lang række nye projekter bliver der nu postet penge i, blandt andet renovering af Hillerød Biblioteks tag, kobberinddækning af klokketårn på Nyhuse Kapel, nedrivning af gule huse ved rådshuet, legeplads og belægning på Grønnevang Skoles afdeling Jespervej, ladestandere ved rådhuset, sti til Kulturaksen, renovering af fortove, modernisering af vejbelysning, kortlægning af vejstøj og meget, meget mere.

Alle i Økonomiudvalget var enige om at sætte det hele i gang - og mere til. For på mødet godkendte politikerne projekter for 13 millioner mere end de anlægsopgaver, forvaltningen på forhånd havde opstillet for 96 millioner kroner. Dermed blev der sat penge af til Favrholm Station, inklusiv golfbanen, som skal have erstatningsbaner, og penge til blandt andet stier.

"De er alle projekter, som vi allerede har liggende klar på hylden, for de må ikke kræve for stort forarbejde, for så kan vi ikke nå at få dem udført i indeværende år," siger Kirsten Jensen.

Nogle af pengene bliver fundet på næste års budget, mens kommunen også vil låne penge til nogle af projekterne af staten. De ekstra anlægsopgaver skal også godkendes af byrådet onsdag aften.

