Hillerød Kommune er én af de kommuner, som har mulighed for at sætte skatten op næste år. Her ses borgmester Kirsten Jensen (S) med viceborgmestrene Peter Lennø (løsgænger) og Klaus Markussen (Venstre). Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Hillerød Kommune kan sætte skatten op

Hillerød Kommune er en af de 15 kommuner, som har ansøgt om at få mulighed for at sætte skatten op næste år.

Det er en del af udligningsreformen, at kommuner med tab - som Hillerød - får mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Og det er der altså 15 kommuner i landet, som har ansøgt om, deriblandt Hillerød. Kommunerne har samlet set mulighed for kommunale skatteindtægter på 430 millioner kroner i 2021. De 15 kommuner har søgt mulighed for skatteindtægter på 236 millioner kroner.