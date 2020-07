Nu kan Hillerøds plejehjemsbeboere få indendørsbesøg af deres pårørende. Foto: Adobe Stock Foto: Gecko Studio - stock.adobe.com

Hillerød Kommune har åbnet for indendørs besøg på plejehjem

Indtil i torsdags måtte besøg kun finde sted på udendørsarealer

Hillerød Posten - 08. juli 2020 kl. 16:59 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det igen muligt for beboerne på Hillerøds plejecentre at få besøg af familie og venner indendørs og uden at skulle bestille tid på forhånd. Indtil i torsdags var det kun muligt at få besøg på udendørs arealer, men regeringen og sundhedsmyndighederne har besluttet at lempe restriktionerne, der skyldes corona-virusset.

"Hvor det er muligt, anbefaler vi, at man bruger en indgang fra beboerens terrasse eller have, så man ikke kommer gennem fællesarealer, og at besøgene finder sted i beboerens egen bolig, så trafikken i fællesareslerne mindskes," siger Stine Bøgebjerg, souschef i Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.

Det kan være forskelligt fra plejehjem til plejehjem, hvordan besøgene helt konkret kan finde sted, alt efter for eksempel indretning og beboergruppe.

"Beboerne og de pårørende er i sidste uge blevet informeret om, hvordan det bedst kan finde sted på det enkelte plejehjem, og vi er ved at udarbejde en instruks til personalet for at understøtte det baseret på Sundhedsstyrelsens vejledning," siger Stine Bøgebjerg.

Ingen tidsbestilling Tidligere skulle der også bestilles tid til et besøg på plejehjemmene, så udendørs besøget på plejehjemmet kunne planlægges.

"Det er ikke det, vi har lagt op til nu, men det er op til det enkelte sted at tilrettelægge besøget på en fornuftigt måde. Nogle plejehjem har anbefalet de pårørende at sige til i forvejen, men det er ikke et krav," siger Stine Bøgebjerg.

Derudover anbefales det, at man som pårørende bærer et mundbind - især på fællesarealerne man kommer igennem på vej hen til beboerens bolig.

"Det oplever vi også, at de pårørende gerne gør, og at de har forståelse for situationen," siger Stine Bøgebjerg, der fortæller, at plejecentrene stiller mundbind til rådighed.

Hygiejne og afstand De gængse anbefalinger om at være symptomfri og holde en god hygiejne og afstand gælder stadig, og da plejehjemsbeboere er en sårbar gruppe, anbefales det, at der holdes to meters afstand.

"Det vigtige er, at man omgås med forsigtighed og har respekt for, at det er svage borgere. Vi er mange mennesker, der efterhånden møder mange andre rundt omkring i mange sammenhænge og derfor nemt kan bære noget med os - ikke kun til vores egne pårørende, men også til de andre beboere," siger Stine Bøgebjerg.

