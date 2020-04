Hillerød Kommune, hvor der er registreret 75 coronasmittetilfælde, ligger langt nede på listen over kommuner med flest coronasmittede. Arkivfoto

Hillerød Kommune har 75 registrerede coronasmittetilfælde

Det viser en ny opgørelse af tal fra Statens Serum Institut - tal som TV2 skriver om . Tallene er opgjort 20. april og viser altså, hvor mange tilfælde af coronasmittede der er i de enkelte kommuner. I Hillerød Kommune er tallet 75, og det vil sige, at 147 ud af hver 100.000 borgere er testet positiv.

Statens Serum Institut har også opgjort, hvor mange borgere der er blevet testet for covid19 i Hillerød Kommune - og det er i alt 1.066 borgere.

Forskellene mellem de enkelte kommuner er store. I én kommune er der for eksempel blevet testet over 13.000 borgere, mens der i en anden kommune blot er testet tre personer.

Flest smittetilfælde er i Københavns Kommune, hvor 1485 er testet positiv. Det svarer til 238 per 100.000 indbyggere. København er også den kommune, som har testet flest borgere, nemlig 13.794.

Hvis man ser på indbyggertallet, er der flest smittede per 100.000 indbryggere i Glostrup Kommune, hvor 433 er testet positiv per 100.000 borgere.

Alle danskere med selv de mindste symptomer på coronavirus skal nu testes, meldte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ud på et pressemøde mandag. Ved at udvide testkapaciteten håber sundhedsvæsenet at kunne opspore smittekæder.