Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød Kommune betaler regninger før tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød Kommune betaler regninger før tid

Hillerød Kommune fremrykker nu regninger for millioner til lokale virksomheder - og sætter håndværksopgaver i gang før tid - for at støtte trængte virksomheder

Hillerød Posten - 17. marts 2020 kl. 12:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange virksomheder er kommet under hårdt pres på grund af coronakrisen - men nu vil Hillerød Kommune komme dem til hjælp.

Læs også: Vagter skal sikre hospitaler mod håndsprittyve

Kommunen vilfremrykke betaling af regninger til virksomheder, fortæller borgmester Kirsten Jensen (S) på Facebook:

"Kommunen vil gennemgå regninger og ændre betalingsdatoen på dem, så de bliver betalt hurtigere end aftalt. Dermed kan betalinger for 70-75 mio. kr. til lokale og andre virksomheder ske lidt før, og det kan forhåbentlig hjælpe disse virksomheder med likviditet," skriver hun.

Samtidig vil kommunen rykke planlagte, håndværksopgaver frem, skriver hun:

"Vi fremrykker også en række praktiske arbejdsopgaver, renoverings- og reparationsopgaver, som virksomheder kan udføre nu i stedet for eksempelvis til sommer. Her skal der naturligvis tages hensyn til smittefare osv. Vores forvaltning har fundet opgaver, der kan fremskyndes af hensyn til virksomhedernes muligheder i denne tid," skriver hun.

Det drejer det sig ifølge borgmesteren for eksempel om, at gulve på rådhuset skal slibes, yderligere renovering af murværk, vinduer og døre og måske maling af Det hvide Hus' facade. Kommunen vil også undersøge, om der kan udbedres pcb på Alsønderup Skole.

Flere kommuner Hillerød Kommune er ikke den eneste kommune, der nu forsøger at hjælpe virksomheder på denne vis. Der er nemlig flere kommuner, som har fået samme idé, efter den blev præsenteret i Kommunernes Landsforenings blad, Danske Kommuner, i fredags. Her opfordrede KL-formand og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) kommunerne til at få betalt alle regninger hurtigst muligt. Det har blandt andre Odense, København, Aalborg, Svendborg og Varde kommuner - og mange flere - fulgt op på.

Hvis virksomheder af hensyn til den negative rente ikke ønsker fremrykket betaling, vil de via annoncering og oplysninger på Hillerød Kommunes hjemmeside blive opfordret til at meddele det til forvaltning.

Kommunen rammes

Mange virksomheder bliver ramt af de manglende opgaver for tiden, men også Hillerød Kommune selv vil kunne mærke økonomiske konsekvenser af coronavirusets indtog i Danmark. På onsdagens møde i Økonomiudvalget, som i øvrigt afholdes vis Skype, vil forvaltningen orientere politikere mere om økonomien.

"I første omgang bliver økonomiudvalget varslet om, at der kan komme økonomiske konsekvenser. Det er nok ikke så overraskende. Vi vil holde øje med, hvad vi kommer til at bruge under Corona-krisen, så vi har et overblik. Vi ved ikke, i hvilket omfang vi bliver kompenseret for vores udgifter," siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

Det kan for eksempel være økonomiske konsekvenser for den offentlige trafik, herunder Movia som følge af faldende passagertal. Andre områder vil blive belastet mere på grund af øget aktivitet, skriver forvaltningen i dagsordenen.

Forståelse fra borgernes side Borgmesteren roser i øvrigt borgerne for at være bevidste om, at alting er anderledes i denne coronatid:

"Hos de borgere, som er i kontakt med f.eks. Ældre og Sundhed, oplever vi stor forståelse for, at alt ikke er, som det plejer. På børneområdet er medarbejderne imponerede over, hvor alvorligt forældrene tager situationen, og hvor hurtigt de har været i stand til at finde løsninger, så det kun er forholdsvis få børn, der har behov for nødpasning, og dermed mindskes smitterisikoen. I skolerne har ledelse og medarbejdere har arbejdet ihærdigt for at skabe gode løsninger, både i forhold til nødpasning og fjernundervisning," siger hun og fortsætter:

"Jeg synes også, der er mange tilkendegivelser f.eks. på de sociale medier om, at man tager hensyn til hinanden. Jeg kan se, at restauranter melder, at man kan få take way hos dem, men ikke sidde og spise i små lokaler - men så er der alle de handlende i byen. Dem er jeg bekymret for, og derfor har jeg også slået en opfordring op til at f.eks. at købe gavekort eller noget andet. Det kan blive en hård tid for forretninger med lav likviditet, og som skal betale løn, varer osv.," siger borgmesteren, som roser kommunens medarbejdere for at gå ansvarligt til opgaven og gøre deres bedste for at passe på borgerne og holde sig selv raske.