Mange borgere har undret sig over, hvad der foregår på slotssøen - og det er altså Hillerød Forsyning, som tester ny måde at rense regnvand på. Foto: Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning renser regnvand ved Slotssøen

Forsyningens teknikere arbejder i disse uger ved og på slotssøen for at teste ny metode til at rense regnvand