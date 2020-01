Hillerød Forsyning politianmelder Rasmus Visby

Hillerød Forsyning har besluttet at politianmelde hillerødborgeren Rasmus Visby.

Rasmus Visby, der bor i Gadevang, var manden, der afslørede, at Hillerød Forsynings direktør, Søren Støvring, får 1,85 millioner kroner i løn om året.

Oplysningen havde han fået ved at søge aktindsigt hos Hillerød Forsyning, der i første omgang, ifølge Rasmus Visby selv, forsøtge at undgå at give ham aktindsigt i direktør-lønningerne i det lokale forsyningsselskab.

Rasmus Visby lagde lønoplysningerne ud på Facebook, og Hillerød Forsyning havnede efterfølgende i en shitstorm. Mange gav på Facebook udtryk for, at direktør-lønningerne i Hillerød Forsyning var urimeligt høje.

Peter Maltha Jensen, der er affaldsdirektør i Hillerød Forsyning, bekræfter over for Hillerød Posten, at forsyningsselskabet nu har besluttet at politianmelde Rasmus Visby.

”Vi har ikke gjort det endnu, men vi har besluttet os for at gøre det, men politiet har altså ikke modtaget anmeldelsen endnu,” siger Peter Maltha Jensen, der dog ikke ønsker at sige noget om, hvad Rasmus Visby bliver politianmeldt for.

”Det vil jeg godt vente med at sige mere om. I det hele taget vil jeg ikke udtale mig yderligere om sagen til før efter vores møde med vores advokat,” siger Peter Maltha Jensen til Hillerød Posten.

Hillerød Forsyning må ikke oplyse navnene på de personer, der søger aktindsigt, men Søren Støvring har tidligere fortalt til Frederiksborg Amts Avis, at det lokale forsyningsselskab havde tre kunder, der søgte om aktindsigt i 2018.

Den ene søgte aktindsigt 15 gange, og henvendte sig ifølge direktøren flere gange på både mail og telefon til en medarbejder.

”Det har indtil nu kostet os i størrelsesordenen en kvart million at svare kunden. Medarbejderne har brugt masser af tid på at finde materiale frem,” sagde Søren Støvring til Frederiksborg Amts Avis den 7. januar.