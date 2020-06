Helle Castberg Wanscher og Jackie Rasmussen har en vision: Endnu flere hillerødpiger skal i gang med at spille fodbold. Foto: Martin Warming

Hillerød Fodbold satser benhårdt på pigerne

I fremtiden skal der være næsten ligeså mange piger og kvinder som drenge og mænd, der spiller fodbold i Hillerød Fodbold

Endnu flere hillerødpiger skal snøre fodboldstøvlerne.

Det mener i hvert fald Hillerød Fodbold, der nu satser benhårdt på pigefodbolden.

Den lokale fodboldklub har i dag omkring 600 medlemmer. Langt størstedelen af dem er drenge eller mænd, men i fremtiden skal der være næsten ligeså mange piger og kvinder som drenge og mænd, der spiller fodbold i Hillerød Fodbold, fortæller Jackie Rasmussen, der er sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold.

"Det er i hvert fald vores ambition. Vi har allerede pigefodbold i dag, men vi må bare erkende, at vi ikke har gjort det godt nok på pigesiden. Men nu får den på alle tangenter, og vi skal have flere piger i Hillerød til at spille fodbold, og vi skal have flere piger til at spille lokalt her i Hillerød i stedet for at tage til en anden by. Vi kommer til at tage pigefodbolden meget alvorligt, og det er noget, vi kommer til at arbejde intensivt med de næste mange år," siger han til Hillerød Posten.

"Vi har allerede en rigtig velfungerende drengeafdeling, og vi har også fået rigtig godt gang i arbejdet med vores fodbold- akademi og talentarbejde, og nu skal vi have fokus rettet mod pigerne. Det er meget vigtigt for os, at vi også får dem med," tilføjer Jackie Rasmussen.

Et gevaldigt løft Med Hillerød Fodbolds ambitiøse planer får pige- og kvindefodbolden i Hillerød nu et gevaldigt løft, mener Jackie Rasmussen.

"Selv om vi som udgangspunkt ikke skelner mellem drenge og piger, så er der alligevel forskel på pigefodbold og drengefodbold. Pigerne har nogle andre værdier end drengene, og de lægger nok lidt mere vægt på de sociale aspekter, og det er selvfølgelig noget, vi vil have meget fokus på. Vi vil først og fremmest skabe et fundament, hvor det er trygt, sjovt og hyggeligt at komme og spille fodbold - uanset om man vil træne en gang eller seks gange om ugen," siger Jackie Rasmussen.

Satser på bredden Jackie Rasmussen understreger, at der bliver plads til alle piger i Hillerød Fodbold, og at det altså ikke kun bliver eliten, klubben kommer til at satse på.

"Tværtimod. Vi har som udgangspunkt ingen ambitioner om, at vi skal have et hold til at spille i Kvindeligaen eller den slags. Målet lige nu er at skabe en fodboldklub, der har ligeså mange piger som drenge. Det er et stort mål, men jeg tror godt, at det kan lade sig gøre, og det vigtigste for os er at skabe et godt og solidt fundament for pigefodbolden i Hillerød. Det er klart, at hvis det viser sig, at der er en stigende interesse blandt pigerne for det mere seriøse, så vil vi også åbne vores fodboldakademi for dem," fortæller han.

Være et samlingspunkt Det bliver Helle Castberg Wanscher, der skal stå i spidsen for pigefodbolden i Hillerød Fodbold.

Hun er selv mere eller mindre vokset op på Hillerød Stadion - eller Selskov Stadion, som det hed dengang, Helle var en lille pige.

"Jeg har selv spillet fodbold i HGI i mange år, og jeg voksede jo nærmest op herude. Der var altid liv og glade dage, og man kunne ikke komme herud uden at møde nogen, man kendte. Det var et samlingspunkt, og det skal det være igen," lyder det fra Helle Castberg Wanscher, der har en fodboldkarriere i blandt andet Brøndby, Hjortshøj Egå, Helsingør og HGI bag sig.

Skal ses og høres Hun glæder sig meget til at skulle stå i spidsen for Hillerød Fodbolds pigesatsning.

"Det er på tide, at der sker noget for pigerne, og nu gør vi noget seriøst ved det. Det er mange piger i Hillerød, der går og sukker efter at komme i gang med at spille fodbold men ikke helt ved, hvordan de skal komme i gang med det. Nu får de et helt unikt tilbud her i Hillerød Fodbold, hvor de vil blive set, hørt og taget seriøst," siger Helle Castberg Wanscher.

Og hun giver Jackie Rasmussen ret i, at det sociale betyder meget for pigerne.

"Jeg tror, at det sociale og fællesskabet betyder enormt meget for pigerne. Jeg havde selv en træner herude, da jeg var barn, der måske ikke verdens bedste træner, men hun formåede at få os til at føle os som en del af et fællesskab, og hun var årsagen til, at vi kom herude fem dage om ugen," husker Helle Castberg Wanscher.

