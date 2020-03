Hillerød Firmaidræt står blandt andet bag løbet 'Ladies Mud Race'. Arkivfoto

Hillerød Firmaidræt er den mest aktive forening under Dansk Firmaidrætsforbund

Næsten 14.000 mennesker deltog sidste år i et af Hillerød Firmaidræts mange 'åbne' aktiviteter

Hillerød Posten - 04. marts 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Firmaidræt havde forleden kaldt sammen til den årlige generalforsamling, og det var en tilfreds formand Peder Bisgaard, der under den mundtlige beretning kunne fortælle, at det havde været et særdeles aktivt år for Firmaidrætten i Hillerød.

Formanden fortalte blandt andet at det ikke skortede på high-fives, glade smil og sund motion på Hillerøds arbejdspladser, ungdomsuddannelser og til firmaidrættens øvrige aktiviteter og events.

Hele 13.180 personer var i løbet af 2019 aktive til et af Firmaidræt Hillerøds mange åbne aktiviteter - tal der vel at mærke ikke tæller med i de officielle medlemstal, da det er 'åbne' aktiviteter for alle såsom Ladywalk, Ladies Mud Race og Arbejdspladsernes Motionsdag.

Det betyder, at Firmaidræt Hillerød er den mest aktive forening under Dansk Firmaidrætsforbund.

"Vi er stolte over Hillerøds flotte tal i bevægelsesregnskabet, som uden tvivl skyldes en kombination af fantastiske frivillige ildsjæle, modet til at prøve nye tiltag, gode samarbejdsaftaler med andre idrætsforeninger og det privilegium, at Firmaidræt Hillerød har en professionel organisation med delvis lønnet personale," sagde Peder Bisgaard.

Selina Paldan modtog 'Leder- og instruktørprisen', Martin Kjeldsen fik 'Aktivprisen' og Kirsten Lohse blev tildelt den nye 'Frivilligpris', da Hillerød Firmaidræt afholdt generalforsamling forleden. Privatfoto



Viser vejen Også Hillerød Kommunes initiativ med en times motion om ugen i arbejdstiden til medarbejderne fik rosende ord med på vejen fra formanden.

"Vi er stolte af, at Hillerød Kommune viser vejen, og at vi har fået mulighed for både at være sparringspartner og igangsætter af projektet, for det er jo Firmaidrætten, der er eksperter på dette område," sagde han.

Medlemsmæssigt er det status quo i Hillerød Firmaidræt. Foreningen havde i 2019 8972 medlemmer, hvilket gør idrætsforeningen til Nordsjællands største idrætsforening målt på CFR-medlemmer.

På generalforsamlingen blev der traditionen tro også uddelt lokal hæder, hvor Martin 'KULO' Kjeldsen modtog 'Aktivprisen', Selina Paldan modtog 'Leder- og instruktørprisen' og en nystiftet 'Frivilligpris' blev tildelt Kirsten Lohse for hendes utrættelige arbejde for foreningens Frivilligklub.

Styrelsesmedlem Claus Schou fra Dansk Firmaidrætsforbund havde også lagt vejen forbi Hillerød for at uddele to hæderstegn fra Dansk Firmaidrætsforbund som anerkendelse af mindst 10 års virke for firmaidrætten.

Disse tilfaldt Sabine Christensen og Kirsten Wolf-Petersen, som begge har været instruktører i mere end 10 år.

Der var også hæder til Sabine Christensen og Kirsten Wolf-Petersen for ti års tro tjeneste for firmaidrætten. Privatfoto



