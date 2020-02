Lejrchef Anette Quist fra Hillerød Camping er selvfølgelig stolt over, at Hilelrød Camping er nomineret til prisen som 'Årets Campingsplads' igen i år. Arkivfoto: Martin Warming

Hillerød Camping nomineret til 'Årets Campingplads' - igen

For tredje år i træk er Hillerød Camping på Blytækkervej nomineret til 'Årets Campingplads' ved Danish Camping Award, der afholdes på fredag i forbindelse med messen 'Ferie for alle' i Herning.

Sidste år løb den lokale campingsplads faktisk med den eftertragtede pris, og lejrchef Annette Quist er selvfølgelig stolt over, at Hillerød Camping er nomineret igen i år.

"Det havde vi slet ikke regnet med. Jeg er virkelig overrasket, men jeg er så stolt over, at vi igen er nomineret. Det er jo nogle fine og store campingpladser, vi er oppe imod. De fleste andre campingpladser, der er med, har nogle virkelig gode forhold med både havudsigt og swimingpool. Det har vi jo ikke noget af her i Hillerød, men så kan vi til gengæld så meget andet," lyder det fra Annette Quist.