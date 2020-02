Ove Jensen fra Ove Jensen Biler på Lokesvej glæder sig - ligesom resten af forhandlerne i Hillerød Bilby - til at vise både gamle og nye biler frem i weekenden. Foto: Martin Warming

Hillerød Bilby inviterer til Bilshow 2020 i weekenden

Hillerød Bilby har droppet tulipanerne i år og donerer i stedet pengene til Kræftens Bekæmpelse

Hillerød Posten - 19. februar 2020 kl. 19:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går du med overvejelser om at skifte den gamle dyt ud med en ny, eller er du bare nysgerrig og vil se de nyeste bilmodeller, så er det i weekenden, du skal lægge vejen forbi Hillerøds bilforhandlere.

Hillerød Bilby, der er en sammenslutning af de autoriserede bilforhandlere, inviterer nemlig til Bilshow 2020 med åbent hus i bilhusene både lørdag og søndag fra klokken 11 til 16.

Weekenden har tidligere været kendt under navnet 'Tulipanweekend', fordi der blev udleveret tulipaner til dem, der kiggede forbi, men i år er der ingen tulipaner. Og det er der en rigtig god grund til.

"Vi har besluttet os for at droppe tulipanerne i år og i stedet donere de penge, vi tidligere brugte på at købe tulipaner, til et godt formål. Vi donerer derfor 50.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse, og det synes vi giver rigtig god mening," fortæller Ove Jensen fra Ove Jensen Biler på Lokesvej.

Han sidder også i bestyrelsen i Hillerød Bilby, der tæller 12 lokale bilhuse og 20 forskellige bilmærker.

Det er 43. gang, at de lokale bilforhandlere inviterer til Bilshow. I gamle dage blev Bilshowet afholdt i FrederiksborgCentret, men de sidste mange år er arrangementet blev afholdt ude hos de enkelte bilforhandlere.

"De fleste bilforhandlere har jo efterhånden et stort og flot bilhus, så der er ikke rigtig nogen grund til, at vi skal klemme os sammen i en hal. Ved at rykke udstillingen ud til de enkelte forhandlere har vi også mulighed for at vise alle vores modeller frem, og man kan få en prøvetur med det samme, hvis man har lyst," fortæller Ove Jensen.

Økonomi og miljø Men hvad er det så, bilkøberne efterspørger i øjeblikket?

"De fleste går selvfølgelig op i brændstoføkonomien og vil godt have en bil, der kan køre langt på literen. Det er ikke kun godt for økonomien men også for miljøet, så det er der rigtig meget fornuft i. Og så vinder hybrid- og elbilerne selvfølgelig også mere og mere frem," siger Ove Jensen.

De 12 bilhuse viser nye biler, og hos flere forhandlere kan man også opleve danmarkspremierer.

Ove Jensen Biler plejer at få besøg af mellem 500-600 mennesker i løbet af Bilshow-weekenden, og man regner med, at mellem 4.000-5000 mennesker benytter lejligheden til at besøge et eller flere af de lokale bilhuse i løbet af de to dage.

"Mange cirkulerer rundt blandt bilforhandlerne og ser på de forskellige muligheder, men mange nøjes ikke med at kigge. Vi sælger generelt mange biler i løbet af weekenden, men mange bruger også weekenden på at lade sig inspirere og vender så tilbage på et senere tidspunkt," fortæller Ove Jensen.

Vind gavekort De 12 bilhuse har tilsammen 20 forskellige mærker, og udover at sparke dæk og tage en bilsnak med forhandlerne, kan du også høre meget mere om finansiering og leasingtilbud og få skarpe priser på demobiler og meget mere, når der er Bilshow i den kommende weekend - begge dage fra klokken 11 og 16.

"Jeg synes, at det er blevet en rigtig god tradition, og jeg håber, at rigtig mange har lyst til at kigge forbi en eller flere af de lokale bilforhandlere - vi glæder os i hvert fald til at vise vores biler frem," slutter Ove Jensen.

Hvis du køber en ny eller brugt bil i løbet af weekenden, er du samtidig med i lodtrækningen om gavekort til en samlet værdi af 30.000 kroner til Spotdeal.

