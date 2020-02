Se billedserie Hillerød Biblioteker arbejder målrettet med børns læsning og læselyst, og derfor er udlånet af børnebøger steget med 7 procent siden 2018. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød Biblioteker trodser tendensen: Flere bøger bliver udlånt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød Biblioteker trodser tendensen: Flere bøger bliver udlånt

Det er især børnebøger, der bliver lånt flere af, viser nye tal fra Hillerød Biblioteker

Hillerød Posten - 19. februar 2020 kl. 05:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over hele landet har udlånet af bøger været faldende de sidste 10 år, og det samme har gjort sig gældende på Hillerød Biblioteker: Fra 2009 til 2018 faldt udlånet af bøger i Hillerød med knap 30 procent, mens det samlede fald for udlån af alle typer af fysiske materialer er på knap 40 procent.

Men nu er det måske ved at vende: Udlånet af fysiske materialer er i hvert fald steget med fire procent fra 2018 til 2019, viser nye tal fra Hillerød Biblioteker.

Det er første gang, at der er sket en stigning siden 2012 (med det forbehold, at tallene fra 2016 og 2017 ikke er tilgængelige).

"Overordnet har bibliotekerne i en del år arbejdet med at være kultur- og medborgerhuse, hvor borgerne kunne udfolde sig og opleve kulturelle aktiviteter. Folkebiblioteket skulle genfinde sig selv i en tid, hvor bogernes forventninger til, hvordan man gerne vi bruge biblioteket som kultur- og mødested er blevet mere mangfoldigt. Men de seneste år er der kommet mere fokus på, at bøgerne stadig er vigtige," fortæller Stine Have, bibliotekschef for Hillerød Biblioteker.

Og det er også tilfældet på Hillerød Biblioteker, der især har haft fokus på børn - det kan nu ses i udlånsstatistikkerne: De voksne lånte i 2019 fire procent flere bøger, mens udlånet af børnebøger steg med syv procent.

Det er netop en del af Hillerød Bibliotekers nyeste strategi, at 'Hillerøds børn skal være ivrige læsere og vilde med biblioteket'. En strategi, der blev offentliggjort i efteråret, men som biblioteket har arbejdet hen imod det sidste halvandet år.

"Vi har lavet en række initiativer, hvor vi har et målrettet fokus på børns læsning og læselyst," siger Stine Have.

Det er nemlig afgørende for børns læsekompetencer, at de også læser i fritiden, fortæller hun.

Det nye fokus på børns læsning er til at føle på for medarbejderne på Hillerød Biblioteker.

"Vi kan godt mærke, at der er rigtig meget tryk på på børnebiblioteket," siger Stine Have.

Bibliotekar på besøg Et af bibliotekets nye initiativer er det opsøgende arbejde.

"Særligt en af vores bibliotekarer kommer meget ud på daginstitutioner til forældremøder og fortæller om, hvorfor det er vigtigt at læse med sit barn. Og om hvordan man kan skabe en god læsestund for sit barn - uden at det bliver en sur pligt, men noget som giver gode oplevelser og kvalitetstid for familien," siger Stine Have.

"Vi er generelt meget mere opsøgende, end vi har været tidligere".

Det er Stine Haves oplevelse, at det personlige møde mellem bibliotekaren og forældrene får flere børnefamilier til at besøge biblioteket - og til i sidste ende at låne flere bøger.

Et eventyrligt forløb Eventyrforløbet er et andet tiltag, der så småt begyndte i 2018, og som biblioteket har haft stor succes med.

En bibliotekar besøger først en børnehave, hvorefter børnene kommer til et forløb på biblioteket, hvor de blandt andet får læst historien op om bibliotekets maskot, læsedragen Hilbert, og deltager i en workshop.

Og så er der 'Levende lørdag' for børnefamilierne.

"Første lørdag i måneden kan man komme til en hyggelig aktivitet for hele familien. Der sker typisk noget i børneværkstedet, og man læser bøger sammen og - man kan selvfølgelig møde Hilbert," siger Stine Have.

Det medfører også, at flere børnebøger bliver udlånt, da børnenes forældre får øjnene op for, hvad biblioteket kan, ifølge Stine Have.

Børnebiblo i Skævinge At der er flere udlån af børnebøger underbygger besøgstallet på Skævinge Bibliotek også. Her er der kommet næsten en femtedel flere gæster i 2019 end i 2018.

På baggrund af en besparelse ændrede Hillerød Bibliotekerne fra februar sidste år betjeningen fra lørdag til torsdag - så der blev en fast formiddag i hverdagen med en bibliotekar.

"Det er en filial, som helt klart skal servicere børn. Børn er målgruppe, som sjældent kommer på biblioteket uden voksne. Og det er vigtigt, at skoler, dagplejer og datilbud kan komme på biblioteket med børnene og møde en bibliotekar, som kan inspirere til læselyst og hjælpe med, hvordan man kan bruge biblioteket. Derfor var det et problem, at man som skoleklasse eller institution aldrig kan møde en bibliotekar. Jeg tror, formiddagsbetjeningen kan være med til at forklare besøgsfremgangen," siger Stine Have.