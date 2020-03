I Hillerød Arrest må værkstedet ? og i yderste konsekvens kondirummet ­? tages i brug som celler, hvis der er for mange arrestanter. Arkivfoto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Hillerød Arrest er overfyldt: "Vi har været max presset"

Der er flere arrestanter, end der er plads til i Hillerød Arrest. Det giver frustrationer hos både indsatte og personale

Hillerød Posten - 20. marts 2020 kl. 06:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værkstedet i Hillerød Arrest har fungeret som celle to gange i år. Og motionsrummet 1-2 gange sidste år.

"Det er meget nødtørftigt. Det er helt derude, hvor vi helst ikke vil komme," siger Steen Madsen, tillidsrepræsentant og fængselsbetjent i Hillerød Arrest.

Der er plads til 20 arrestanter, men belægningsprocenten for i år er foreløbig på 105 procent, viser tal fra Kriminalforsorgen. Det svarer til, at der sidder en fange mere, end arresthuset har kapacitet til. Fra politisk side har man desuden besluttet, at belægningen maksimalt må ligge på 95 procent for arresthusene, hvor varetægtsfængslede sidder, og 96 procent for fængslerne, hvor dømte afsoner.

"Vi har været max presset både belægnings- og personalemæssigt. Vi har fået at vide af vores nu afgåede direktør (Thorkild Fogde, red.), at vi skulle forvente x antal nye hundrede fanger i 2020 i forhold til 2019. Så 2020 bliver værre end 2019, og det er der også noget, der tyder på allerede nu," siger Steen Madsen, der har arbejdet i Hillerød Arrest siden 2002.

Belægningsprocenten har været stigende de seneste år, og i 2019 lå den foreløbigt på 103,8 procent.

Gnidninger Når folk er tætte over en længere periode, giver det nogle gnidninger og frustrationer, fortæller Steen Madsen.

"I mange tilfælde er det heldigvis kun verbale konflikter. Det kan både være mellem de indsatte og mellem den indsatte og den ansatte. Lunten bliver kortere, men det kan vi godt håndtere, for vi er generelt et rutineret personale," siger han.

Når der er mere end tre arrestanter over kapaciteten, kan arresthusets værksted komme i brug. Det er sket to gange i år.

"Det er i yderste konsekvens, for det går ud over vores værkstedsdrift, hvor de indsatte trods alt kan komme hen og få lidt luft og arbejde. Ellers kan det give nogle frustrationer og, hvad jeg kalder, lidt dumme situationer".

Hjælpe politiet Steen Madsen er især frustreret over, at han og kollegaerne ikke kan hjælpe politiet i det omfang, de ønsker.

"Politiet kan ringe og sige, de skal i retten i dag med en mand, som formentlig bliver varetægtsfængslet, og om jeg har plads til ham. Og det har jeg reelt ikke, hvis vi har 21 indsatte. Det er frustrerende, at vi ikke kan hjælpe politiet bedre".

Hillerød Arresthus må ikke takke nej til at modtage nye arrestanter, og hvis værksted og kondirum er brug, må fængselsbetjentene forsøge at henvise til andre arresthuse, hvor overbelægningen er i et mindre omfang.

Corona-tiltag For at begrænse risikoen for, at der kommer corona-virus bag murene, har Kriminalforsorgen iværksat en række tiltag i landets arresthuse og fængsler, oplyser de per mail til Hillerød Posten.

Der er begrænsninger på besøg, og en del af personalet, der ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem. Fængsler og arresthuse modtager heller ikke nye indsatte, der kommer fra fri fod.

Kriminalforsorgen er ikke vendt tilbage på Hillerød Postens spørgsmål om, hvordan Kriminalforsorgen specifikt håndterer afstand mellem de indsatte, nu hvor der er flere arrestanter i Hillerød Arrest, end der er kapacitet til.