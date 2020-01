Her skal der bo 400 håndværkere

I første omgang kommer der 218 boliger, der indrettes i pavilloner, og hvis der på et senere tidspunkt bliver behov for det, kan håndværkerbyen udvides med knap 200 boliger mere, så der vil være lige omkring 400 i alt.

Når der skal opføres et bygningsværk af den størrelse, er der selvfølgelig også brug for en masse håndværkere. Mange af dem kommer ikke fra lokalområdet, og de skal derfor have et sted at overnatte, mens de arbejder på at bygge det nye hospital i Favrholm.

Der skal også bygges en kantine i håndværkerbyen, så håndværkerne kan få noget at spise, og rundt omkring på området vil der være små uderum, hvor der er plads til at grille om sommeren. Derudover vil der være køkkenfaciliteter til dem, der vil lave deres egen mad.

"Det er et stort projekt, men vi har prøvet det før. Vi lavede blandt andet noget lignende i forbindelse med byggeriet af cityringen i København," fortæller Ina Kristensen, der er head of project i Adapteo Danmark.

Støjvold

Sagen har været sendt i høring hos naboer og andre parter, og af høringssvarene fremgår det blandt andet, at naboerne har været bekymret over blandt andet gener i form af støj og størrelsen og selve placeringen af håndværkerbyen.

Håndværkerbyen er efterfølgende skrumpet lidt i størrelse. I det første projekt var der lagt op til, at der skulle være over 600 boliger, men der kommer altså maksimalt 'kun' lige omkring 400 boliger. Derudover er håndværkerbyen rykket længere mod nord, og er nu placeret cirka 150 meter fra de nærmeste naboer mod 80 meter i det oprindelige projekt.

Derudover bygges der en støjvold mod syd, der til dels skal skærme naboerne for støj fra håndværkerbyen, samtidig med at den skal være med til at mindske støj fra motortrafikvejen i håndværkerbyen.

Endelig er områdets størrelse blevet reduceret fra 23.118 kvadratmeter til 13.580 kvadratmeter.

"Jeg synes, at man skal se håndværkerbyen som et positivt tiltag, da alternativet formentlig ville være lidt af et 'beboelseskaos' med campingvogne og mindre barak-opstillinger rundt omkring i byen, som håndværkerne kunne overnatte i. Derudover er der også en risiko for, at der vil ske opkøb af gamle huse til mandskabsovernatning - og det sker normalt under meget ringe forhold. Det undgår vi med håndværkerbyen, hvor alt vil være styret og driftet af Adapteo A/S, og hvor alle krav til beboelse selvfølgelig vil blive overholdt," fortæller Ina Kristensen.

Der er muligt at klage over tilladelsen til håndværkerbyen frem til den 18. januar, men hvis alt går efter planen, så starter opførelsen af håndværkerbyen i løbet af foråret, fortæller Ina Kristensen.

Byggeriet af det nye hospital er gået i gang og skal efter planen stå færdigt i slutningen af 2023.