Her åbner ny luksusbiograf næste år

Nordisk Film Biografer har nu skrevet kontrakt med Gallerierne, hvor der skal bygges biograf med seks sale - og hvor der kommer fire timers gratis parkering for kunderne

Hillerøds nye luksusbiograf i Gallerierne får seks sale udstyret med luksussæder, der kan lægges helt ned, samt førsteklasses billed- og lydteknik.

Det fortæller Nordisk Film Biografer, som nu har skrevet kontrakt med shoppingcentret Gallerierne om at flytte biografen fra Ndr. Jernbanevej til centret i Slotsgade.

Åbner i 2021 Den nye luksusbiograf åbner allerede næste år, fortæller Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark, i en pressemeddelelse:

"Dette er et projekt, som vi har arbejdet på længe, også før corona-krisen ramte. Nu skal vi i første omgang have åbnet godt og sikkert i Hillerød, så folk igen kommer i biografen. Men vi er samtidig meget glade for, at vi næste år kan indvi en helt ny biograf i byens centrum. Alle seks sale i den kommende biograf kommer til at være med recliner-sæder, der sikrer maksimal komfort, og med placeringen i Gallerierne kommer biografen til at blive en integreret del af byens liv, mens vi vil kunne give vores gæster endnu bedre betingelser, herunder fire timers gratis parkering".

Den nuværende Nordisk Film-biograf på Nordre Jernbanevej i Hillerød vil være i drift, indtil den nye biograf åbner i Gallerierne. Herefter overtager direktør og ejer af Gallerierne Tom Høeg biografbygningen på Nordre Jernbanevej.

Mere i Gallerierne Shoppingcentret Galleriernes 20.000 kvadratmeter er stort set tomme i dag. Men aftalen med Nordisk Film Biografer vil styrke centret, mener Tom Høeg:

"Vi har arbejdet med ejendommen siden 2017 og har i forhold til udvikling haft et ønske om at skabe en ejendom, der bidrager positivt til Hillerød Bymidte og de øvrige handelsdrivende. "Med vores aftale med Nordisk Film Biografer har vi lagt stenen til at skabe en ejendom med enkelte store lejere inden for underholdning og ser meget frem til at kunne præsentere den resterende udvikling for ejendommen," udtaler han i pressemeddelelsen.

Selve udviklingen af ejendommen er foretaget som et samarbejde mellem arkitekt Mangor & Nagel, lokale AFM Ingeniører og deres interne udviklingsteam, som i dialog med Hillerød Kommune har skabt den nye løsning for Gallerierne.

Glad borgmester I Hillerød Kommune glæder borgmester Kirsten Jensen (S) sig over, at Nordisk Film Biografer vil bruge Gallerierne til at opgradere sit biograftilbud i byen.

"Vi er mere end begejstrede for, at vi nu får en biograf i Gallerierne. Det er en perfekt beliggenhed for en biograf, og det vil give endnu mere liv til byen. Gallerierne har stået tomme alt for længe, og at det nu skal blive til en stor biograf er skønt for byen og for os alle sammen, så vi glæder os," udtaler hun i pressemeddelelsen.

Nordisk Film Biografer er landets største biografkæde med 23 biografer over hele landet.

