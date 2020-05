Se billedserie Mads Pheiffer var en glad mand, da han mandag kunne genåbne sin kiosk, som har været lukket siden 18. marts. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: "Helt fantastisk" at åbne igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Helt fantastisk" at åbne igen

Butikkerne i SlotsArkaderne kunne endelig slå dørene op igen mandag - og det var med stor glæde, fortæller Kiosk Biens indehaver

Hillerød Posten - 12. maj 2020 kl. 05:11 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag kunne SlotsArkadernes butikker åbne igen - og en af dem, som har glædet sig rigtig meget til at rulle gitteret op foran butikken, er Mads Pheiffer, som er indehaver af Kiosk Bien.

"Det er helt fantastisk at åbne igen. Det dur bare ikke at holde lukket, og der ville ske virkelig stor skade, hvis det havde fortsat meget længere," siger han til Hillerød Posten.

Nu håber han, at kunderne vil indfinde sig i centret igen:

"Jeg håber, der kommer til at ske en masse i centret, og at kunderne kan se, at vi gør meget for at passe på hinanden. Hvis vi gør det, så kan vi sagtens fortsætte med at handle og færdes her, som vi plejer".

Økonomisk har Mads Pheiffer kunnet holde sig kørende ved hjælp af statens hjælpepakker, der dog ikke har dækket hele hans tab. Men han har beholdt alle sine medarbejdere, fortæller han:

"Det er fedt at komme på arbejde igen - også for medarbejderne. Det er altså ikke sjovt at gå derhjemme så længe. Så det er lidt en festdag i dag - på en mærkelig og mere stille måde".

En rutschetur Coronanedlukningen har været en hård periode at gå igennem som butiksejer;

"Det har været lidt af en rutschetur. Lige da alt lukkede ned, stod vi bare alene og tænkte, at det ikke ville holde længe helt uden en omsætning. Men så kom hjælpepakkerne, og så kom der mere ro på igen. Nu har vi en kæmpe opgave med at få vores gode, dejlige stamkunder tilbage samtidig med nye kunder, for selvom vi ligger godt her i centret, så kan der jo være nogle, som har ændret indkøbsvaner under nedlukningen og har fundet andre steder at handle. Så vi er bevidst om, at vi skal gøre os ekstra umage for at tiltrække kunderne," siger han.

Kiosk Bien var mandag toptunet til genåbningen, siger Mads Pheiffer, som har gået i kiosken i de seneste dage og fyldt varer op på hylderne.

"Det har vi jo haft tid til. Det har virkelig været en underligt situation. Vi har været i centret i 23-24 år - og jeg har aldrig set noget lignende. Det har bare været helt forkert med et center uden mennesker og liv og glade dage. Men nu er første store skridt taget mod en normal hverdag igen. Det er fantastisk, og i dag er vi bare glade," siger han.