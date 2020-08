Helsingør-spiller rykker til Hillerød

"Nicholas er er en aggressiv angriber, han knokler og har en god fysik. Han har allerede nu vist prøver på sit talent - senest i lørdags med to kasser i træningskampen mod AB. Nu gælder det om at bygge på og få integreret ham i vores system og få skabt relationerne til de andre spillere. Vi er glade for at tilføje Nicholas til truppen, som vi glæder os meget til at følge", siger Jackie Ramussen, der er sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold.