91-årige Helge Hemmingsen er stadig yderst aktiv i GrønnegadeCentrets træværksted. Noget af det seneste, han har lavet, er ti fuglehuse, der gemmer på en flaske snaps og to glas. De skal bruges som præmier ved GrønnegadeCentrets fødselsdagslotteri. Foto: Martin Warming

Helge fandt kærligheden på GrønnegadeCentret

91-årige Helge Hemmingsen er kommet på GrønnegadeCentret i 22 år, og det er også her, han har fundet kærligheden

De mødte nemlig hinanden på en af GrønnegadeCentrets udflugter for 20 år siden, og i dag er de kærester og bor sammen.

Centret er i sandhed et sted, hvor der opstår nye venskaber og forhold.

"GrønnegadeCentret er jo mit andet hjem. Jeg kommer her tirsdag og onsdag, og nogle gange også om fredagen, hvis der for eksempel spilles revy," fortæller 91-årige Helge Hemmingsen, der er kommet på Grønnegadecentret siden 1998, hvor centret ledte efter frivillige til træværksstedet.

Helge meldte sig under fanerne, og han er stadig - 22 år efter - med til at passe træværkstedet, og hvis der er en dør, der knirker, et bord, der vipper, eller en hylde, der skal sættes op, så ved brugerne af centret godt, hvem de skal tage fat i.