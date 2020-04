Klima- og miljøudvalget besluttede, at haveaffaldsordningen fra næste år kun skal gælde det store haveaffald. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Haveaffald: Næste år tager lastbilen ikke ukrudt og blade med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Haveaffald: Næste år tager lastbilen ikke ukrudt og blade med

Fra årsskiftet er det kun det store haveaffald som grene og buske, lastbilen tager med, besluttede politikere

Hillerød Posten - 30. april 2020 kl. 07:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når lastbilerne kommer for at hente haveaffald til næste år, så tager grabben kun de store grene og buske med. Mindre haveaffald som løse blade, afklippet græs og ukrudt i poser skal vi fremover selv komme af med på anden vis.

Det besluttede et enigt Natur, Miljø og Klimaudvalg på deres møde i starten af april.

Håbet er, at borgerne selv vil hjemmekompostere deres haveaffald, siger formand Louise Colding (S):

"Det er vigtigt, at man komposterer sit haveaffald, så det ikke skal transporteres rundt i kommunen og rundt i landet, eller hvor det nu havner. Så der er mange miljømæssige årsager til, at vi har valgt, at vi nu kun tager de store ting med - dem som en grab kan tage. De små ting, som skal puttes i en pose, må man selv kompostere. Det er på mange måder en gevinst for samfundet, og jo mere vi komposterer i egen have, jo bedre".

Problemer med store grene Hillerød Forsyning præsenterede på mødet fem forskellige scenarier for, hvor haveaffaldsordningen skal se ud fra januar 2021, og bestyrelsen anbefalede også på forhånd, at politikerne valgte det scenarium, hvor kun det store haveaffald tages med.

"Vi ønskede jo fra starten, at borgerne slet ikke skulle have hentet haveaffald længere, men der var så meget debat om det, at vi blev klar over, at nogen ville få problemer med det, især i forhold til de store ting som store grene, eller hvis man har klippet hele hækken ned. Det er jo svært at kompostere og have plads til, hvis man har en lille have," siger Louise Colding.

Udvalgsmedlemmerne har givet hinanden håndslag på, at de holder fast i beslutningen, også selvom der skulle opstå utilfredshed, siger hun:

"Man kan vælge at se det som en forringelse, at man ikke længere kan komme af med alt sit haveaffald i ordningen, men man kan også vælge at se det som en gevinst, at man stadig kan få hentet det store haveaffald. Så det kommer jo an på, hvilke briller man tager på. Og med miljøbrillerne på er det her en klar forbedring. Det her står vi på mål for, også selvom der skulle komme en masse ballade. At kompostere sine mælkebøtter og blade må være det mindste, man kan gøre som haveejer".

Giver mening For det er ikke svært at lære at kompostere, siger hun.

"Det handler jo bare om at putte affaldet i en beholder, og så bliver det til muld. Vi håber i hvert fald på, at flere vil kompostere derhjemme i stedet for at skulle køre ud på genbrugsstationen med affaldet - og at købe muld ind i dyre domme. Det giver god mening - ligesom man også kan vælge at have en 'vild have', så man ikke producerer så meget haveaffald, eller man for eksempel laver kvasbunker til pindsvin".

Hvis man er i tvivl om, hvordan man gør, så har Hillerød Forsyning lagt en guide på deres hjemmeside, hvor man kan læse mere om at hjemmekompostere.

Betalingen for haveaffaldsordningen fordeles ud på alle gennem affaldstaksten, og prisen bliver på cirka 63 kroner per husstand per år. Man skal dog tilmelde sig ordningen, hvis man vil benytte sig af den.