Aflyst: Happening på Torvet mod budgetlov

"Budgetloven gør, at der skal spares i kommunerne hvert år, og det hindrer kommunerne i at langtidsplanlægge større renoveringer og investeringer, der løber over flere år. Tag dine børn, dine bedsteforældre, dine kollegaer eller partner i hånden og mød op på Torvet og vis din støtte i den lange og seje proces med at få ændret og allerhelst droppet budgetloven," skriver arrangørerne.

OBS: Arrangørerne oplyser i en mail til Hillerød Posten kl. 14, at de har aflyst deres happening på grund af coronasmittefaren. De satser i stedet på at afholde en happing den 16. maj.