Hanne tager springet og åbner egen frisørsalon

53-årige Hanne Lund Eriksen springer efter 30 år som frisør i andres saloner ud som selvstændig og har åbnet sin egen salon i Frederiksværksgade

Hillerød Posten - 05. august 2020 kl. 05:00 Af Mette Dolmer Thygesen

Efter 30 år som frisør i andre saloner i Hillerød har Hanne Lund Eriksen taget springet og har åbnet sin helt egen frisørsalon.

Den har fået navnet 'Hair By Hanne' og er netop åbnet i lokalerne, hvor Skjold Burne tidligere havde butik på Frederiksværksgade 95 i Ullerød.

"Jeg har haft det rigtigt fint i de to saloner, jeg har arbejdet, men under coronaen tænkte jeg på, om jeg ikke skulle prøve kræfter med at stå på mine egne ben. Jeg vendte det med mine venner og min mand, som også mente, at det blev jeg nødt til at gå efter. Så nu er det nu. Jeg er også lige blevet 53 år, så jeg kan ikke vente fem år med at få det prøvet," siger hun.

Mand hjælper med tallene Samtidig er hendes mand god til tal, fortæller hun:

"Tal er slet ikke mig, men han er lidt af en 'talnørd' og synes, sådan noget er spændende. Det er jo vigtigt, der er nogen til at tage sig af de lidt mere 'kedelige' ting, så det var også det, der gav mig modet til hoppe ud i det".

Spændende med ansvar Hanne Lund Eriksen har været ansat i saloner i Hillerød, lige siden hun startede som frisør i 1989, efter hun var blevet udlært i København. Hun var først i én salon i 18 år og derefter i en anden salon i 12 år.

"De steder, hvor jeg har arbejdet, har jeg passet og plejet kunderne, som var det mit eget sted. Men jeg kunne også godt tænkte mig at prøve selv at bestemme mange af tingene og stå på mål for de beslutninger, jeg træffer. Der er selvfølgelig en risiko ved det, men det er også spændende at have det fulde ansvar, og det har jeg lyst til at prøve kræfter med," siger hun.

Trofaste kunder Hanne Lund Eriksen har mange trofaste kunder, som har fulgt hende igennem årene, fortæller hun:

"Jeg elsker mine kunder. De har fulgt mig i 25-30 år, og det er imponerende, hvad jeg ikke har fået af blomster, gaver, chokolade og alt muligt," fortæller hun.

Hun fik stor opbakning fra kunderne, da hun mistede sin daværende mand for fire år siden, og da hun sidste år blev gift igen, efter hun var så heldig at møde en ny mand.

"De var utrolig opbakkende og søde, da min mand døde, og de mødte op i kirken, da jeg blev gift igen. Så jeg har hele pakken af fantastiske kunder, som jeg gerne vil nurse," siger hun.

Hanne Lund Eriksen bor selv i Frederiksværk, men er selv gammel hillerødianer og elsker byen, som hun håber, måske en dag at flytte tilbage til.

"Hillerød er min by, og jeg vidste, det var der, jeg skulle holde til. Så jeg kiggede på lokaler, og det var lidt tilfældigt, det endte med Frederiksværksgade. Jeg var ude at se på det og syntes, at det ikke var så tosset. Samtidig sker der meget i Ullerød. Der flytter mange til, og der ruller mange forbi på vejen. Samtidig er der parkeringsplads, og bussen holder lige uden for, så det er nemt for kunderne," siger hun.

Hanne Lund Eriksen holdt første åbningsdag i sin helt egen frisørsalon i går tirsdag.

"Jeg glæder mig som et lille barn. Jeg kan slet ikke vente med at indrette det og se, om det kommer til at se rigtigt ud. Jeg er spændt på, om folk finder mig - jeg er ikke nervøs, men forventningsfuld. Jeg har haft 30 fantastiske år i de to saloner, men jeg glæder mig til at få dette sidste kapitel med i mit liv," siger hun.

