Hanne Vibeke Holst og Ib Michael gæster Hillerøds litteratur-festdag

Scener på Hillerød Bibliotek og Klaver­fabrikken giver lørdag 3. oktober igen plads til 'Ordet er løs'

Hillerøds store tilbagevendende litteraturbegivenhed 'Ordet er Løs' bliver trods coronakrisen også til noget i år, hvor man lørdag 3. oktober fra scener på Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken kan opleve en række forfattere og kulturpersonligheder.

Kan ikke få armene ned "'Ordet er Løs' er sat i verden for at samle Hillerøds borgere om litteraturen og kunsten i en rammesætning, som først og fremmest skal være en hyggelig og social oplevelse. Dét at møde forfatterne live, at få sin bog signeret og måske være så heldig at få en sludder med sin yndlingsforfatter, er en utrolig vigtig del af oplevelsen. Derfor kan vi næsten ikke få armene ned over at kunne offentliggøre, at festivalen bliver til noget i år," siger festivalleder og kulturformidler på Hillerød Bibliotekerne Karen Elsebeth Jensen i en pressemeddelelse.

I år kan man møde både lokale og nationale forfattere og kunstnere, der ser på samtiden fra hver deres vinkel.

Nogle af dem er optagede af, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i her i den post-epidemiske æra. Det gælder for eksempel forfatter Hanne-Vibeke Holst og teaterdirektør Anna Malzer, som mødes til 'Ordet er Løs' for første gang.

"Allerede inden corona havde vi et næsten færdigt program klar med en perlerække af virkelig gode og aktuelle navne. Det sjove er, at mange af dem i kølvandet på krisen har vist sig at have noget på hjerte om den tid, vi lever i. For eksempel oplever vi på biblioteket, at Hanne Vibeke Holsts roman 'Som Pesten' fra 2007 bliver lånt ud som aldrig før, og Mungo Parks teaterdirektør Anna Malzer har nærmest fungeret som en ordfører for kulturlivet i kampen for kunstens overlevelse under krisen," siger Karen Elsebeth Jensen.

På festivalen kan man også møde Hillerødforfatteren Carsten Müller Nielsen, som netop har vundet DR's Romanpris 2020.

"Jeg synes, det er fantastisk flot, at vi har en lokal forfatter, som nu er strøget helt til tops på den litterære stjernehimmel. I det hele taget kan vi i Hillerød brøste os af mange dygtige forfattere med national rækkevidde - heriblandt krimiforfatterne Øbro & Thorbjerg samt tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, som vi også er stolte af, at kunne præsentere på årets festival, siger Karen Elsebeth Jensen.

Poesiens Bus på scenen På festivalprogrammet finder man også forfatterveteranen Ib Michael og digteren Pia Juul, der kommer kørende direkte ind på scenen med Poesiens Bus - Danmarks nye mobile lyrikcentral på hjul.

Traditionen tro byder festivalen også på indslag fra Hillerøds lokale sangskriverklub samt talentlinjerne på Hillerød Musikskole og Grundtvigs Højskole.

"På Klaverfabrikken er vi enormt glade for, at 'Ordet Er Løs' også bliver til noget i år. Festivalen er et unikt samarbejde mellem en række af Hillerøds kulturinstitutioner og samtidig en stærk platform for mødet mellem musikken og det skrevne ord. Vi glæder os derfor til at kunne præsentere en lang række af regionens sangskrivertalenter i samspil med de spirende skrivetalenter og etablerede forfattere til 'Ordet Er Løs'," siger leder af Klaverfabrikken Peder Raarup Jensen i pressemeddelelsen.

'Ordet er Løs' er et fast samarbejde mellem Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken, Grundtvigs Højskole og Hillerød Musikskole.

Billetter kan købes på hilbib.dk. jesl