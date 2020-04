Der er begyndt at komme lidt flere folk - og dermed kunder - i gågaderne i Hillerød, lyder vurderingen fra Palle Lange Andersen. Arkivfoto: Martin Warming

Handelstandsformand: - Der er begyndt at komme lidt flere folk i gaderne

De fleste af Hillerøds butikker skal nok klare sig gennem corona-krisen, mener Palle Lange Andersen

Hillerød Posten - 14. april 2020 kl. 09:00 Af Martin Warming

En stor del af butikkerne i Slotsgade og Helsingørsgade er lukket i øjeblikket.

En del af dem - blandt andet frisører, restauranter og cafeer - er blevet lukket af myndighederne, mens andre har valgt selv at lukke for at mindske risikoen for smittespredning af coronavirus - eller fordi kunderne simpelthen bliver væk.

Cirka halvdelen af butikkerne i gågaderne i Hillerød er i øjeblikket lukket, og efter statsministerens pressemøde mandag aften er der ikke udsigt til, at de åbner igen før engang i maj.

Selv om det selvfølgelig har store økonomiske konsekvenser for butikkerne, at de enten ikke må holde åbent eller af forskellige årsager selv har valgt at lukke, så skal de fleste nok klare sig gennem krisen, vurderer Palle Lange Andersen, der er formand for handelstandsforeningen Hillerød Cityforening.

"Mange af butikkerne kan søge økonomiske støtte fra hjælpepakkerne, og de butikker, der holder åbent enten fysisk eller online, har da også en smule omsætning, og det hjælper dem et stykke ad vejen. Det er klart, at der er langt op til de normale omsætningstal. Jeg har talt med butikker, der kun omsætter for 40 eller 50 procent af det, de normalt omsætter for på denne årstid," siger Palle Lange Andersen.

Til gengæld tyder det på, at der begynder at komme lidt flere folk - og dermed potentielle kunder - i gaderne.

"Det er en meget speciel situation. Den sidste del af marts var selvfølgelig fuldstændig død, men jeg har fået flere meldinger om, at der er begyndt at komme lidt flere kunder i butikkerne igen. Jeg tror også, at indkøbsmønstrene har ændret sig, så man godt nok handler ind sjældnere, men til gengæld køber man lidt mere, når man så endelig vover sig ud," siger Palle Lange Andersen.

"Der er klart, at der ikke er nogle, der bliver tykke og fede af det her, og det er ikke noget, butikkerne kan holde til i al evighed, men jeg tror - og håber - at langt de fleste kan klare sig igennem et ," siger Palle Lange Andersen, der også har en fornemmelse af, at kunderne er gode til at vise hensyn, holde afstand og i det hele taget følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

