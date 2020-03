Nick Hækkerup er blevet genvalgt som socialdemokraternes folketingskandidat i hillerødkredsen, der også dækker Gribskov Kommune. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Hækkerup genvalgt som folketingskandidat for S Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hækkerup genvalgt som folketingskandidat for S

Socialdemokraterne har valgt spidskandidater til folketinget og regionsrådet

Hillerød Posten - 04. marts 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nick Hækkerup blev forleden genvalgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i hillerødkredsen.

Læs også: Debatmøde med minister på Grundtvigs Højskole

Det skete, da Socialdemokratiet var samlet til kredsrepræsentantskabsmøde i foreningens lokaler i Hillerød. Her kunne kredsformand Peder Bisgaard se tilbage på et hektisk år med stor fokus på folketingsvalget, der som bekendt resulterede i et flot valg til Hillerøds tidligere borgmester Nick Hækkerup, der efterfølgende blev udpeget til justitsminister.

Peder Bisgaard kunne også berette om det daglige arbejde i de tre partiforeninger i kredsen, som han opfordrede til at holde fokus hen mod det kommende kommunal- og regionsvalg, så der fra 2021 ville være socialdemokratiske borgmestre i både Hillerød og Gribskov, som formanden udtrykte det på mødet.

I den efterfølgende debat blev problematikken omkring to partiforeninger i Gribskov drøftet, hvor der var enighed om at finde en løsning, der kan skabe en fælles politik og fælles retning i bestræbelserne for netop at overtage borgmesterposten i Gribskov.

På kredsrepræsentantskabsmødet blev Susanne Kristensen også genvalgt som kredsens kandidat til Regionsrådet.

Susanne Due Kristensen blev valgt som partiets spidskandidat til regionsrådet. Arkivfoto



Susanne Due Kristensen, der både er formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, medlem af Trafikudvalget og medlem af den politiske følgegruppe på Nyt Hospital Nordsjælland, genopstiller således til en tredje periode i regionsrådet.

"Jeg vil fortsat gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre, at Hillerød og Gribskov er helt med i front, så vi fortsat sikres maksimal lokal indflydelse på den regionale udvikling i Nordsjælland - uanset om det gælder det nye Nordsjællands hospital, de nye sundhedshuse, den regionale trafik eller et tættere samarbejde region og kommuner imellem," siger Susanne Due Kristensen i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet.

I forbindelse med valg til kredsbestyrelsen var der genvalg til hele bestyrelsen, der udover de tre lokale partiformænd består af kredsformand Peder Bisgaard (Hillerød), kasserer Niels Nedergaard (Hillerød), Finn Runge (Gribskov Øst), Simon Q. Sørensen (Gribskov Vest) og Louise Colding Sørensen (Hillerød).mw

relaterede artikler

Travlt år for Mødrehjælpen i Hillerød 28. februar 2020 kl. 07:00