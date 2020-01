Rasmus Seebach prøvede at give et ekstranummer men måtte opgive, da hans lydfolk ikke kunne få hul igennem.

Hård kritik af åbningskoncert i Royal Stage: "Folk burde få deres penge tilbage"

Hillerøds nye arena, Royal Stage, skulle i lørdags stå sin første store prøve, da der var åbningskoncert med Rasmus Bjerg, Burhan G og Rasmus Seebach.

3.300 forventningsfulde publikummer var mødt op for at skråle med på 'Så længe jeg lever', 'Kun dig', 'Lidt i fem' og alle de andre sange fra de tre populære sangere, men mange havde tilsyneladende svært ved at finde melodien - simpelthen fordi de ikke kunne høre, hvad der blev sunget.

"Gud fader bevares for en flok amatører som havde ansvaret for den elendige/manglende lyd," skriver Frank Nielsen i et opslag på Royal Stages Facebook-side.

Og han bakkes op af mange andre koncertgængere, der langer hårdt ud efter lyden i Royal Stage.

"Lyden var elendig, vi kunne intet hører på siddepladserne lige for. Meget skuffende," skriver Lis Stølstrupgård.

"Det var en virkelig skuffende lydoplevelse i Royal Stage. Man stod og tænkte, hvor var lydmanden? Har man overhovedet tænkt på akustikken? Følte sig hensat til teenagertiden, hvor lyden bare bragede ud af nogle billige højttalere. Det er i den grad en OM’er," lyder det fra Michael Danekilde i et opslag på Royal Stages egen Facebook-side.

Det var specielt under koncerten med Burhan G, at publikum havde svært ved at høre, hvad der blev sunget, og under Rasmus Seebachs koncert forsvandt lyden helt på et tidspunkt.

Helt galt gik det, da Rasmus Seebach gik på scenen for at give et ekstranummer, og der aldrig kom hul igennem. Rasmus Seebach og bandet fik derfor aldrig gennemført ekstranummeret.

"Syntes det var skuffende med lyden, især under Burhan G, og at lyden røg to gange under Rasmus Seebach, og endda så han ikke kunne afslutte sin koncert og ingen udmelding så folk var i tvivl om han kom tilbage eller koncerten måtte afbrydes... vi var skuffede over at have givet 2 x 900 kr. for sådan en oplevelse med spisning... man er vel forberedt på den slags nedbrud, så man har en plan B når teknikken driller," skriver Michael Juul, og han bakkes op af Søren Poppe, der mener, at folk burde få deres penge tilbage.

"Man skal være klædt på til den slags arrangementer, hvilket ikke var tilfældet. Et par tusind mennesker oplevede i går en katastrofal afvikling af åbningskoncerten og burde i alt beskedenhed få deres penge retur og ydermere kompensation for begyndende tinnitus," skriver han på Royal Stages Facebook-side.