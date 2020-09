Se billedserie Hillerød Tekniske Skoles marimine skolehjem har en model af skoleskibet Georg Stage, som steen Zoffmann har kreeret. Pressefoto

Håndlavet skibsmodel skal få eleverne til at føle sig mere hjemme

Skolehjem i Hillerød har fået en model af Georg Stage, kreeret af tidligere styrmand

Hillerød Posten - 04. september 2020

Det maritime skolehjem på Hillerød Tekniske Skole har modtaget en gave i form af et kirkeskib, som er skabt og doneret af den pensionerede styrmand Steen Zoffmann.

Det var eleverne, som havde ønsket sig en skibsmodel, der omfavner den danske maritime historie, i skolehjemmet, fortæller uddannelseschef for de maritime uddannelser Jacob Krøyer Olsen:

"Vi tog eleverne med på råd og spurgte, hvad der skulle til for at gøre skolehjemmet mere maritimt, og der var ingen tvivl; et kirkeskib var deres største ønske. Valget faldt på Georg Stage, som ikke alene er et stykke dansk maritim historie, men også en maritim uddannelsesinstitution, som mange af vores elever har oplevet verden med. Derfor er vi meget glade for at kunne indfri elevernes ønske og lade Georg Stage være det første, de møder, når de træder ind på skolehjemmet".

En del af historien Samtidig er det vigtigt, at eleverne kender og forstår den maritime historie, som de bliver en del af, når de bliver bådebyggere eller sejlmagere - og at de har det godt på skolehjemmet:

"Hillerød kan føles meget langt væk hjemmefra, når man kommer fra Hvide Sande eller Korsør. Det er derfor vigtigt, at eleverne føler sig hjemme på skolehjemmet," siger han.

Pensioneret styrmand Jacob Krøyer Olsen tog kontakt til den pensionerede styrmand Steen Zoffmann, som - efter han gik i land - har gjort det til sin hobby at bygge kirkeskibe til danske museer og kirker. 19 er det i skrivende stund blevet til. Steen Zoffmann, som har en baggrund ombord på Georg Stage, takkede hurtigt ja til at skænke et skib til skolehjemmet i Hillerød.

"Da snakken fandt på, at det skulle være Georg Stage, tænkte jeg, at det kunne være rigtig sjovt, for jeg har selv sejlet med den og har fået min grundlæggende sømandsuddannelse på det skib. Jeg har mange gode minder derfra, så jeg tænkte, at den har jeg ikke lavet endnu, så den vil jeg gerne lave", fortæller den pensionerede styrmand.

Håndlavede detaljer Det er ikke samlebåndsarbejde eller hyldevarer, som Steen Zoffmann leverer, når han takker ja til at lave et kirkeskib. Han begynder med at lave skabeloner og tegninger - og denne gang fandt han også gamle billeder af Georg Stage i sit fotoalbum.

Materialerne, han bruger til skibene, er genbrug, fortæller han:

"Jeg går for eksempel i genbrugsbutikker og køber gamle egetræsborde, og alt snor får jeg fra et vodbinderi på Læsø. Alt, hvad man ser på skibet, er lavet i hånden. Jeg køber ikke noget færdigt. Skal jeg f.eks. bruge en kæde, så laver jeg den led for led, og hver mast på et fuldrigget skib består af mere end 200 dele. Så jeg bruger i omegnen af 500 timer på at lave sådan et kirkeskib," siger Steen Zoffmann.

Elever, som er i gang med uddannelserne bådebygger, sejlmager og ambulancebehandlere, kan i deres skoleperioder bo på skolehjemmet i Hillerød, hvis de har længere transport til skolen. For de maritime elever er det blandt andet muligt at tage duelighedsbevis eller bruge skolens værksteder til egne projekter, mens man bor på skolehjemmet.

Skolehjemmet er en del af Industri- og Håndværkerkollegiet og har adresse på Bymosegårds Allé 8, i Hillerød.