Håndboldklub kæmper for overlevelse

Aflyst påskecup har betydet, at Hillerød Håndboldklub mangler en halv million kroner på kontoen. Klubben er afhængig af, at medlemmerne bliver ved med at betale kontigent

Hillerød Posten - 22. april 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Flere end 2.500 håndboldspillere skulle i påsken have fyret den af i Royal Stage til Hillerød Håndboldklubs årlige, populære påskecup - men hallerne stod som bekendt tomme hen på grund myndighedernes tiltag mod Covid19-smittefaren. Og det var en katastrofe for håndboldklubben, at de måtte aflyse arrangementet, fortæller formand Maria Højer Nannberg:

"Nu står vi midt i en meget fastlåst situation, hvor vi er nødt til at råbe op om alvoren. Påskestævnet plejer at give en betydelig indkomst til vores klub. Vi har konkret budgetteret med at få en halv million kroner ud af det, og de penge mangler vi så nu i vores budget, samtidig med at vi har mistet nogle udgifter, blandt andet til tøj, som vi havde bestilt for 300.000 kroner".

Fra flere lande Det var håndboldbørn fra flere forskellige lande, som havde tilmeldt sig klubbens påskestævne. Der var tilmeldt klubber fra både Sverige, Frankrig og Island, og nogle havde endda meddelt, at de ville ankomme et par dage før stævnet for at besøge og opleve byen og området - til gavn for hoteller og butikker. Men Hillerød Håndboldklub måtte i marts aflyse det hele.

Det bringer klubben i en gevaldig knibe:

"Konkurs ville være det værste udfald. Det gør vi alt for ikke skal ske, og det gør det heller ikke, hvis vi bevarer vores medlemmer. Men hvis vores medlemmer begynder at stoppe med at betale, fordi de jo lige nu ikke får noget for pengene, så får vi en helt konkret udfordring. Og det prøver vi bare at råbe højt om nu. Vi siger til vores medlemmer, at de ikke må gå, og at det er nu, vi skal blive sammen om klubben," siger Maria Højer Nannberg.

Betale tilbage Da den endelige aflysning skete så kort tid før stævnet, havde klubben allerede haft flere udgifter, som drænede klubkassen. Samtidig skulle klubben betale tilbage til de tilmeldte klubber. Heldigvis er nogle af dem gået med til at lade deltagergebyret gå videre til næste års påskecup, så Hillerød Håndboldklub kan beholde pengene i den slukne kasse for nu. Og heldigvis fik de stoppet trykkeriet i tide, så det tøj, de havde bestilt til cuppen, kan bruges igen næste år. Men det ændrer ikke på, at pengene mangler i kassen lige nu, og det er derfor vigtigt, at medlemmerne fortsætter i klubben - på trods af de manglende aktiviteter, siger formanden.

"Vi håber, at alle vores medlemmer vil fortsætte med at betale kontingent på trods af, at vi ikke kan mødes til træning og kampe, som vi plejer. Vi håber også, at kommunen og sponsorer støtter op om Hillerød Håndboldklub, så vi kan sikre, at vi fortsat kan give en masse gode håndboldoplevelser i Hillerød".

Indtil videre er der dog ikke udsigt til, at klubben kan få hjælp af kommunen, og mange sponsorer har det også svært med indtjeningen i denne tid, så klubben har ikke nemt ved at finde hjælp der.

Og arrangementer, hvor klubben kunne tjene lidt penge ind for at afhjælpe de røde tal i regnskabet, er der lange udsigter til at kunne afholde:

"Vi har ikke rigtig noget at diske op med lige nu, for vi mangler jo nogle haller eller lokaler, hvor man kan være. Alt er jo lukket ned. Så vi er åbne over for alle ideer, der måtte komme ind, til hvordan vi kan få en indtjening," siger formanden.

Rumme hele skalaen Klubben har både hold for de små og Lykkeliga for børn og unge med udviklingshandicap og deres familier, og samtidig har de gjort meget for klubbens elitespillere, blandt andet er trænerlønningerne sat op, så klubben kan fastholde dygtige trænere.

"Vi ønsker at være en klub, der kan rumme hele skalaen, og det har krævet investeringer," siger Maria Højer Nannberg.

Det vigtigste lige nu, er medlemmer bliver ved med at være medlemmer:

"Vi er rigtig bange for at miste medlemmer lige nu, hvor de skal ud at betale kontingent. Vi har også nogle trænere, som vi skal betale, så vi ikke mister dem," siger Maria Højer Nannberg, som er bekymret for, at der går længe, inden de indendørs sportsgrene kan invitere medlemmerne til træning igen:

"Ligesom andre foreninger gruer jeg for, at vi står sidst i køen til en genåbning, når vi er en indendørs sport".

Håndboldklubbens bestyrelse arbejder nu på højtryk med at undersøge mulighederne for kompensation, men denne kompensation dækker desværre ikke det overskud, som klubben har budgetteret med fra påskecuppen.

"Vi knokler på, men det kommer til at tage en rum tid, før vi er helt på fode igen," siger formanden.

Hvis man ønsker at støtte klubben, eller har ideer til, hvordan klubben kan finde penge, kan formanden kontaktes på maria@hillerod-hk.dk.