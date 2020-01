Nordsjælland Håndbold har allerede spillet et par kampe i Royal Stage. Foto: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Håndboldformand: ”Royal Stage giver os ideelle forhold” Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndboldformand: ”Royal Stage giver os ideelle forhold”

"En stor og professionel arena som Royal Stage kommer til at have enorm betydning for hele Nordsjælland – og ikke kun sportsligt”. Sådan siger Jørgen Simonsen, der er formand i Nordsjælland Håndbold

Hillerød Posten - 19. januar 2020 kl. 17:00 Af Helene Holm Stolle Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæden over den store opvisningshal i Royal Stage er stor i Nordsjælland Håndbold, der spiller i håndboldligaen. Holdet har allerede taget gulvet i brug, og det er i den grad blevet godkendt. ”Det er jo nogle fantastiske forhold, og vores spillere har taget imod det med kyshånd. Samtidig giver de flotte rammer da også noget ekstra til publikum”. Det fortæller Jørgen Simonsen, der er formand i Nordsjælland Håndbold, der udover altså at have fået ny hjemmebane i Royal Stage også har hjemmebane i Helsinge-hallerne og Helsingør-hallen.

Flere tilskuere Den nye, flotte hjemmebane har dog også givet håndboldklubben en udfordring, for der er plads til mange flere tilskuere end tidligere. ”Vi har i gennemsnit 850 tilskuere til vores hjemmekampe, og vi skal da gerne op på det dobbelte for at kunne skabe den helt rigtige stemning i arenaen. Men det burde også være muligt. Det er i hvert fald det antal tilskuere, de jyske klubber trækker," lyder det fra Jørgen Simonsen, der også fortæller, at et af de tiltag, klubben har taget for at tiltrække flere tilskuere er, at gøre det attraktivt for hele familien at komme og se håndbold. ”Ved den første kamp i Royal Stage havde vi derfor sørget for, at de mindste kunne muntre sig med og lære lidt om håndbold i en af hallerne i Frederiksborg Centret. Det var populært," siger han.

Samle Nordsjælland For håndboldformanden er der ingen tvivl om, at Royal Stage får en enorm betydning for hele Nordsjælland i fremtiden. ”Jeg er helt overbevist om, at Royal Stage vil formå at samle hele Nordsjælland - både når det gælder sporten og kulturen. Rammerne her er så ideelle, at det ikke kan blive anderledes”, slår han fast.

relaterede artikler

15 kolde facts om Hillerøds nye arena 17. januar 2020 kl. 19:00