Nordsjælland Håndbold starter nu en talent-satsning, der skal være med til at holde på de unge talenter i de tre moderklubber i Hillerød, Helsingør og Helsinge. Foto: Jan Stephan

Håndbold: Talentsatsning skal stoppe flugten over Storebælt

Hillerød Posten - 29. januar 2020 kl. 08:15 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland Håndbold starter nu i samarbejde med moderklubberne i Hillerød, Helsingør og Helsinge et U17-talenthold - og det skal være med til at stoppe talentflugten over Storebælt "Vi ønsker at gøre op med det faktum, at de mest ambitiøse nordsjællandske håndboldtalenter flygter over Storebælt i jagten på muligheden for at dygtiggøre sig mest muligt. Ligesom vi også venter, at tilbuddet er så attraktivt, at unge vælger NH-talent til, når de vender hjem fra efterskoler," siger cheftræner Simon Dahl i en pressemeddelelse fra Nordsjælland Håndbold. NH-talent, som talentsatsningen kaldes, organiseres med direkte inspiration fra setup'et omkring ligaholdet - og således vil både håndboldtrænere, fysioterapeuter og fysiske trænere være gennemgående for begge hold. "Vi vil fra dag ét matche de fynske og jyske håndboldmiljøer på setup og kvalitet - en hverdag, hvor de unge drenge bliver mødt af kvalitet og engagement, uanset om det er i mødet med håndboldtræneren, den fysiske træner eller fysioterapeuten," uddyber cheftræneren.

Skal udvikles og udvides Målet er i første omgang at samle en ambitiøs gruppe unge spillere, som har lyst til en individuel og kollektiv udvikling. Det skal så udvikle sig til et nordsjællandsk flagskib, som er med i den absolutte top. "Det er ambitionen, at det i år to udvides til at omfatte både U19 og et fælles Nordsjælland Håndbold-udviklingshold i 2. division herre," fortæller Simon Dahl. Selvom udgangspunktet er de tre moderklubber Helsingør Håndbold, Hillerød Håndbold og Team Helsinge Håndbold, så er NH-talent også åben for andre interesserede spillere. Træningerne ligger i Royal Stage i Hillerød, fordi det er centralt i Nordsjælland, og derudover er det også et helt nyt rum til fysisk træning. Simon Dahl peger på, at det i høj grad handler om, at unge spillere skal have udfordringer, så de bliver dygtigere – men det handler også om, at skabe synergier fra Sjællands eneste herreligahold ned gennem de tre moderklubber, og dermed give børne- og ungdomsarbejdet et løft.

Holder på talenterne Maria Højer Nannberg, der er formand for Hillerød Håndboldklub, er rigtig glad for det nye tilbub. "Vi beholder vores talenter i Nordsjælland og tager hånd om dem," siger hun og tilføjer, at det er endnu et tiltag, der skaber fællesskab omkring Nordsjælland Håndbold. Hun nævner, at ved turneringer ser man også børnespillere fra de tre moderklubber heppe på hinanden og mødes til 3. halvleg. Formanden for Helsingør Håndbold, Jan Jacobsen, glæder sig også over, at der nu er et tilbud, der kan holde på talenterne i Nordsjælland. "Vi kan skabe en elite hos os, og vi starter dér, hvor de største talenter er. Det er et meget velgennemtænkt projekt," siger han i pressemeddelelsen fra Nordsjælland Håndbold.

