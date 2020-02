Talentsatsningen, der er blevet døbt 'NH-talent', starter efter sommerferien og skal være med til at bremse talentflugten fra Sjælland til Jylland. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Håndbold: Talentchef skal være med til at stoppe flugten over Øresund

Nordsjælland Håndbold ansætter talentchef Laurids Søgaard skifter Jylland ud med Sjælland for at stoppe talentflugten

25. februar 2020

26-årige Laurids Søgaard skal med titel af 'talentchef' stå i spidsen for Nordsjælland Håndbolds nye tilbud 'NH-talent', som er udviklet af cheftræner Simon Dahl.

Laurids Søgaard er i øjeblikket cheftræner for U17 og U19-drenge på Skanderborg Håndbolds akademi SHEA, men når NH-talent starter efter sommerferien, skal han være med til at bremse talentflugten fra Sjælland til Jylland.

"Jeg er stolt over og rigtig glad for, at det er lykkedes os at få tilknyttet Laurids, som gennem flere sæsoner i henholdsvis Skanderborg og Roskilde har bevist, at han både er en dygtig håndboldtræner og talentudvikler. Jeg er sikker på, at det er et scoop for hele Nordsjælland Håndbold, og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet," lyder det fra cheftræner Simon Dahl.

Laurids Søgaard, der er kandidat i idræt med speciale i konkurrence- og eliteidræt fra Syddansk Universitet, har også siden sidste sommer været tilknyttet DHF's Talenttræning.

Sportschef Jørn Blom Hansen er også glad for det nye tilbud, som både er for de tre klubbers talenter og for spillere fra andre klubber.

26-årige Laurids Søgaard skal være talentchef i Nordsjælland Håndbold. Pressefoto



"Vi glæder os i Nordsjælland Håndbold over, at vi i fællesskab med vores tre moderklubber nu har lavet en plan for talentudvikling i Nordsjælland og ser frem til samarbejdet med vores nye talentchef," siger Jørgen Blom Hansen, der flere gange har fået spørgsmålet: Hvad med pigerne?

"Pt. er vi en herreoverbygning - men vi arbejder også med planer om på kort sigt at lave talentudvikling for piger," siger han.

Laurids Søgaard glæder sig til at starte i Nordsjællands Håndbold.

"Der er i Nordsjælland et rigtig godt udgangspunkt for at lave godt talentarbejde. Det er mit indtryk, at der bliver lavet et stykke rigtig fint arbejde rundt omkring i de nordsjællandske håndboldklubber, hvor NH-talent bliver det helt afgørende løft og bindeled op mod ligaholdet. Han føjer til, at samarbejdet med de tre kommuner også er vigtigt," siger Laurids Søgaard.

Talenttræningen foregår i Royal Stage i Hillerød i samarbejde med Nordsjælland Håndbolds moderklubber Helsingør Håndbold, Hillerød Håndboldklub og Team Helsinge Håndbold, og hvis du er interesseret i at komme med på U17-holdet i den kommende sæson, så får du en mulighed for at møde de to trænere lørdag 7. marts mellem klokken 12.30 og 14.30, hvor Nordsjælland Håndbold inviterer interesserede unge til træning efterfulgt af et informationsmøde i Royal Stage i Hillerød.

NH-talent lægger ud med et U17-hold i den kommende sæson og følger året efter op med et U19-hold, ligesom der arbejdes på et 2. divisions herrehold.

