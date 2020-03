HGI Gymnastik og Trampolin er blevet 'Springsikker Forening'. Det markeres til opvisningen i Royal Stage 15. marts. Pressefoto: Søren Malmose/DGI

Send til din ven. X Artiklen: Gymnastikforening bliver springsikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnastikforening bliver springsikker

Som de første i Nordsjælland er HGI Gymnastik og Trampolin blevet en 'Springsikker Forening'. Det bliver markeret til opvisningen i Royal Stage 15. marts

Hillerød Posten - 06. marts 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Saltomortaler i høj fart er en del af gymnastikken. Og det kan se farligt ud, når man kommer drønende med 180 kilometer i timen for at slå den smukkeste kolbøtte i luften. Men i HGI Gymnastik og Trampolin har de skruet op for sikkerheden.

De er blevet en 'Springsikker Forening', både for foreningens og for medlemmernes skyld, fortæller Louise Bluhm, som er instruktør i HGI Gymnastik og Trampolin i en pressemeddelelse:

"Der har været de samme bestyrelsesmedlemmer og instruktører i mange år. Der var meget, 'vi plejer at gøre...', så for vores egen skyld kunne det være godt at gå tingene igennem ved et 360 graders eftersyn for at se, om nogle ting kunne ændres. Derudover er det et kvalitetsstempel, som viser, at vi er en seriøs forening, hvor vi har styr på tingene, og medlemmerne kan være helt trygge".

Rød tråd Certificeringen som 'Springsikker Forening' sikrer, at alle springinstruktører har en Springsikkeruddannelse. Desuden indgår et 360 graders tjek af foreningen, hvor sikkerheden har størst prioritet, men udviklingen af hele foreningen kommer lige efter.

"Der er allerede kommet en tydeligere rød tråd i forhold til, hvilke spring man lærer først. Det gør det også nemmere, når instruktørerne får nye hold, fordi de så ved, hvor gymnasterne på holdet står. Og selvom der er rimelig godt i gang i springsiden for tiden, så vil HGI Gymnastik og Trampolin gerne udvikle sig og tænke fremad for at tiltrække endnu flere springglade gymnaster," fortæller Louise Bluhm.

Øgede krav Udviklingen inden for springgymnastik går utroligt hurtigt. Derfor er det vigtigt, at foreningerne er gearet til at kunne følge med de øgede krav til faciliteter, kompetencer og sikkerhed. Det sikrer en certificering som 'Springsikker Forening', fortæller DGI i pressemeddelelsen. DGI Gymnastisk og GymDanmark anerkender med certificeringen, at klubben er et sikkert sted at færdes, hvilket for eksempel forældre, der sender deres børn til springtræning, kan få glæde af.

Derudover er det er lettere at tiltrække nye og dygtige springinstruktører, at hverve nye medlemmer og at opnå samarbejde med offentlige og private institutioner og organisationer, når man er en 'Springsikker Forening', mener DGI.

Diplom og tale HGI Gymnastik og Trampolins nye titel som 'Springsikker Forening' bliver fejret til opvisningen 15. marts i Royal Stage. Her kommer Conny Vørts, som er gymnastikkonsulent hos DGI Nordsjælland, og overrækker diplom og holder en lille tale for at hylde Nordsjællands første 'Springsikker Forening'.

Mdt