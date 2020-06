Grundlovsmøde:"Alt for mange unge bruger ikke stemmeretten"

"Brug jeres rettigheder som borgere. Vær aktive. Brug jeres stemmeret, og gør mere end det - som 'Gør en forskel'-holdet her på højskolen. Alt for mange unge bruger ikke stemmeretten - måske aner de ikke, hvor svært det var at få den for deres familiemedlemmer for få generationer siden, måske tror de hver især ikke, at det betyder så meget, om de bruger deres stemmeret. Jeg håber, I vil være med til at holde vores demokrati levende - og det har virkelig godt af at blive brugt," sagde Kirsten Jensen.

"Frihed er en af de værdier, Grundloven bygger på. Frihed, demokrati, ligeværd og tillid. De værdier er der særligt brug for at være taknemmelige for i kølvandet på corona. For mens vi er kommet nådigt igennem det værste ved at hjælpe hinanden og stå sammen hver for sig, har vi set, hvad der skete i de lande, der ikke er demokratiske. I Kina forsvandt journalister, der ville advare befolkningen om corona. Borgere blev svejset inde i deres hjem, og dødstallet eksploderede. I Hviderusland var præsidentens løsning på coronaen at råde befolkningen til at drikke rigelige mængder vodka og køre traktor. I Filippinerne udtalte deres præsident, at hvis man bevægede sig udenfor sit hjem under coronakrisen, ville man blive skudt. Vi skal prise os lykkelige for, at vi er født og opvokset i Danmark, hvor vi har et velfungerende demokrati," lød det fra Mette Thiesen til de knap 100 elever og medarbejdere, der var mødt op på højskolen for at være med til at fejre grundlovsdag.