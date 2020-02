'Grumme foredrag': Hør om nye udgravninger

'Døde mennesker skal da op af jorden'. Det er titlen på et foredrag om udgravninger af kirkegårde og gravpladser. 18. februar klokken 19 fortæller Museumsinspektør Esben Aarsleff om resultaterne af de sidste mange års udgravninger af døde mennesker, som endte deres dage på kirkegårde og gravpladser. Foredraget er det andet i rækken af "Grumme Foredrag", som museet afholder her i februar og marts måned.

"De fleste arkæologer finder en særlig fascination ved at udgrave døde mennesker. Det sker desværre alt for sjældent på trods af, at der må ligge et meget stort materiale fra de sidste 12.000 års beboere i Nordsjælland. Vi kender således til ganske mange bopladser fra for eksempel jernalderen, men kun få gravpladser. Og da gravpladserne ovenikøbet kun rummer 10 til 20 grave, er der virkelig tale om et begrænset udsnit af befolkningen. Det gør dog ikke materialet mindre spændende," skriver Museum Nordsjælland i en pressemeddelelse.