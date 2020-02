Grønnevang slår katten af tønden

Kirkens nye præst, Benjamin Sloth Jensen, står for gudstjenesten sammen med børnemedarbejder Julie Javaherian Witt og spejderne fra 1. Hillerød-Chr. IV.s Trop. Bagefter er der tøndeslagning. De mindste bliver indendørs i kirken, mens resten går med spejderne ned til den lokale spejderhytte.

Efter at have slået katten af tønden er der varm kakao og fastelavnsboller og overrækkelse af præmier for bedste udklædning.