Grønnevang Kirke holder babysalmesang online

Kirke byder på videoer med salmer og sange for babyer og deres familier

Hillerød Posten - 05. april 2020 kl. 17:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne tid, hvor coronakrisen har lukket alle kirkers aktiviteter ned, blomstrer mange kreative alternativer op på de sociale medier. Nu er det også muligt at gå til babysalmesang online. Organist i Grønnevang Kirke, Inger Merete Tuxen, har sammen med sine to voksne børn indspillet en række små korte videoer for forældre, der sidder derhjemme og gerne vil synge med sin baby.

"De er indspillet i marts sammen med to af de børn, jeg lavede 'babysalmesang' og 'musikalsk legestue' med for 20 år siden, længe før jeg havde tænkt tanken, at jeg på et tidspunkt skulle blive organist med ansvar for babysalmesang," fortæller hun.

Videoerne kan ses på gronnevang.dk og er en blanding af sange og salmer med fagter, dans og "rasleting" som et godt alternativ, når man nu ikke kan samles i kirken. Det er også en lille forsmag på, hvad der venter, når det igen bliver muligt at starte et nyt hold op.

Babysalmesang i Grønnevang Kirke er for babyer op til et år sammen med mor eller far. Det er gratis og består af 10 tirsdage fra kl. 10-10.45 med mulighed for efterfølgende hyggesnak over kaffe- eller tekoppen. Der er max. plads til 10 babyer, så tilmelding er nødvendig til organist Inger Merete Tuxen på organist@gronnevang.dk. Ved tilmelding får man direkte besked, når et nyt hold starter.

