I år er det 25 år siden, at Grønnegadecentret blev bygget, og det bliver fejret med masser af aktiviteter og en stor fødselsdagsfest

GrønnegadeCentret fylder 25 år. Og det skal selvfølgelig fejres.

GrønnegadeCentret slog dørene op den 17. marts 1995, og i dagene omkring fødselsdagen har centret planlagt en lang række aktiviteter og arrangementer, og det hele kulminerer med en stor fødselsdagsfest for centrets medlemmer på Hillerød Rådhus tirsdag 17. marts med spisning og underholdning. Vi skal dog lige skynde os at skrive, at billetterne til fødselsdagsfesten på rådhuset, hvor der er plads til cirka 300 medlemmer, blev revet væk på et par timer.

GrønnegadeCentret er et mødested for alle borgere over 60 år og førtidspensionister i Hillerød Kommune. I centret kan man blandt andet gå til zumba, stavgang, synge, male, lave smykker, spille kort, få rådgivning i sund levevis og meget, meget mere, og en stor del af aktiviteterne er drevet af frivillige kræfter.

"Historisk set er et 25-års jubilæum måske ikke noget kæmpe stort - specielt ikke når man bor i en slotsby med et slot fra 1600-tallet. Men vi synes nu alligevel, at det er værd af fejre. Det er sket en kæmpe udvikling fra dengang tankerne om at bygge GrønnegadeCentret blev skruet sammen af lokalpolitikerne for over 25 år siden til i dag. Der har da været lidt bump undervejs, men det altovervejende indtryk er, at GrønnegadeCentret har været - og stadig er - en bragende succes," fortæller Erik Ingerslev, der er bestyrelsesformand for brugergruppen i GrønnegadeCentret.

Frivillige betyder alt GrønnegadeCentret har i dag over 1.500 medlemmer og 170 frivillige. Og de frivillige betyder alt for centret, siger Erik Ingerslev.

"Det er de frivillige og tovholderne, der står i spidsen for alle de forskellige hold, der er i gang i løbet af en uge. De frivillige er hele fundamentet for GrønnegadeCentret," siger Erik Ingerslev.

Anette Høyer har været ansat i Grønnegadecentret i ti år - de sidste tre et halvt år som leder af centret.

"Jeg er rigtig stolt af at være en del af dette hus. Det er et hus, der summer af liv, latter, musik, fællesskaber og masser af frivillig arbejdskraft. Her kan seniorer kan mødes med hinanden, finde nye venner, holde sig aktive og være med til at bryde ensomheden. Jeg vil mene, at GrønnegadeCentret er sundhedsfremmende. Det er et hus, der er fyldt med glæde og folk, der tager ejerskab og ansvar på en helt speciel måde," siger Anette Høyer.

Problemer i 2008 I GrønnegadeCentret er der udover Anette Høyer tre andre ansatte.

"Vores opgave som ansatte er at styre trådene, men det er reelt de frivillige og tovholderne, der driver stedet og får tingene til at ske," siger hun.

I 2008 kom centret ud i problemer på grund af kommunale nedskæringer. Mange af husets brugere gik på barrikaderne og demonstrerede mod nedskæringerne foran rådhuset, men lige lidt hjalp det. Der skulle spares, og GrønnegadeCentret blev nødt til at indføre et årligt kontingent. Kort efter blev foreningen 'GrønnegadeCentrets Vennerforening' oprettet. Foreningens formål er at skrabe penge sammen til centret, og det sker blandt andet ved, at foreningen arrangerer forskellige aktiviteter - blandt andet cykelløb og brunch. GrønnegadeCentrets Venneforening har i løbet af årene doneret 250.000 kroner til centret. Pengene er blandt andet blevet brugt på en ny scene, nye duge og nye markiser.

Fødselsdagen fejres GrønnegadeCentret har et årligt driftsbudget på cirka to millioner kroner. Centret får cirka 400.000 kroner fra kommunen, men de øvrige indtægter kommer fra medlemskontingenter, reklamer, gaver, lokaleleje, venneforeningen og fra centrets café 'Det glade hjørne', hvor man blandt andet kan spise sin frokost og drikke en kop kaffe. Cafeen solgte i øvrigt 7.000 stykke smørrebrød sidste år. Det kan man læse i det jubilæumsskrift, som GrønnegadeCentret har fået lavet i anledning af sin 25-års fødselsdag.

GrønnegadeCentret fejrer sin fødselsdag med blandt andet brunch, jazzmusik, koncert med gospelkoret, banko og en helt særlig jubilæumssang, der er skrevet af John Plenov, der er kommet i centret i 24 et halvt år.

Og så er altså også den store fødselsdagsfest på rådhuset, hvor flere byrådsmedlemmer - blandt andre borgmester Kirsten Jensen - har meldt sig frivilligt til at servere.