Grete Bjernemose, Knud René Bjernemose og Keld André Bjernemose blev hyldet for at redde Kurt Knudsen Bjernemoses liv.

Grete, Keld og Knud hyldet som hjertereddere

To hillerødborgere blev fredag hyldet for sammen med deres mor at have reddet deres far, da han pludselig fik hjertestop under sin fødselsdagskomsammen

39 hjertereddere blev i fredags hyldet ved et stort arrangement i København i forbindelse med Årets Hjerteredder 2020 - og nogle af dem var fra Hillerød., nemlig Knud René Bjernemose og Keld André Bjernemose. De blev sammen med deres mor Grete Bjernemose, som bor i Allerød, hyldet for at have reddet deres far Kurt Knudsen Bjernemoses liv midt under en fødselsdag i Allerød Kommune.

Fødselsdagen fandt sted fredag aften den 7. juni 2019.

Her havde 74-årige Kurt Knudsen Bjernemose og hans kone 69-årige Grete Bjernemose inviteret deres to sønner, svigerdøtre og fire børnebørn i alderen 6-16 år til en stille og rolig komsammen i anledning af Kurts fødselsdag.

Den dag var det nemlig kun 12 dage siden, at Kurt fik en blodprop i hjertet og blev akut indlagt på Hillerød Sygehus, hvor han fik ventrikelflimmer og måtte stødes.

Straks derefter blev han overført til Rigshospitalet, hvor han fik lavet en ballonudvidelse, fik indsat stent og fik besked om, at hans hjertemuskelfunktion var nedsat med en tredjedel.

Familien var stadig chokeret over, hvad der var sket, men Kurt gjorde hurtige, gode fremskridt, og to dage inden sin fødselsdag var han ude at gå 4,5 kilometer, så alle var optimistiske.

Hjertestop uden varsel Men efter aftensmaden til fødselsdagen, hvor Kurt sad i sofaen og talte med sit ældste barnebarn, fik han uden nogen varsel hjertestop.

Grete og parrets to sønner kunne alle hjertelungeredning, og de fik hurtigt Kurt ned på gulvet og gik i gang. En ringede 1-1-2, en gav hjertemassage, en gav pust, og de to svigerdøtre løb efter en hjertestarter, som de var tilbage med efter cirka ni minutter, husker Grete tilbage.

Efter to stød med hjertestarteren havde Kurt puls igen, og akutlægen, som også var ankommet, tog over.

Kurt blev straks kørt til Rigshospitalet.

"Der var masser af opmærksomhed fra familien til vores komsammen, men pludselig var han væk. Det var et stort chok at se ham køre væk," siger Grete Bjernemose.

På Rigshospitalet kunne lægerne se, at den tidligere ballonudvidelse og stent var ok. I løbet af natten fik han dog igen ventrikelflimmer og måtte stødes.

Kurt blev dog udskrevet seks dage senere efter at have fået indopereret en ICD-pacemaker.

Gjort en forskel Fredag blev Knud René Bjernemose og Keld André Bjernemose og deres mor så hyldet på scenen til hyldestarrangementet, som Hjerteforeningen sammen med Østifterne stod bag i Nykredits domicil i København.

I alt blev hovedpersonerne fra 39 hjerteredninger interviewet, og de cirka 220 deltagere, som var både hjerteredderne, de reddede og deres pårørende, var udsat for følelsesmæssige rutsjeture mellem grin og gråd, store krammere og stemmer, der knækkede.

"I repræsenterer alle det fantastiske budskab om at redde liv. I har gjort en forskel ved at træde til, da lynet slog ned - da et menneske var ved at dø foran jer. En af jeres kære eller en vildt fremmed. I handlede, og I reddede et liv, og derfor skal I hyldes," sagde Hjerteforeningens adm. direktør, Anne Kaltoft til arrangementet.

