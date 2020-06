Siden midten af juni har man kunnet parkere sin bil gratis i SlotsArkaderne den første time - ikke kun hvis man skulle handle hos Bilka. Men det gælder kun én gang i døgnet. Foto: Martin Warming

Gratis parkeringstime er én gang i døgnet: "Jeg blev skidesur"

SlotsArkaderne indførte nyt p-system med en times gratis parkering i midten af juni - skævingeborger kritiserer, at det kun gælder én gang i døgnet

Hillerød Posten - 26. juni 2020 kl. 05:27 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Bernt Salzwedell fra Skævinge for anden gang i lørdags skulle hjem efter at have parkeret i SlotsArkadernes p-hus, fik han sig en overraskelse.

"Jeg blev skidesur. Jeg havde handlet og fået min gratis time, og så på vej hjem gik det op for mig, jeg havde glemt at købe noget. Jeg kører tilbage, er der i 11 minutter og skal betale otte kroner".

I midten af juni indførte SlotsArkaderne nyt p-system med gratis parkering den første time for alle handlende, hvor det før kun galdt for Bilkas kunder. Den første gratis time gælder én gang per døgn i SlotsArkaderne - i modsætning til de offentlige p-pladser i Hillerød - men det var Bernt Salzwedell ikke klar over. Nu vil han gerne gøre andre opmærksom på det.

"For det er ærgerligt at stå der".

Han er blevet tilbudt at få sine otte kroner tilbage, men det er ikke det, det handler om - han forstår ikke, hvorfor det skal være sådan.

"Det er ikke noget, der fremmer forretningslivet, og hvis jeg ikke kan få en times gratis parkering to gange om dagen i SlotsArkaderne, så gider jeg ikke handle der".

Bakker ud og flytter bil "Vi har haft erfaring med, at nogen bakker ud og flytter deres bil," lyder forklaringen fra Christina Nymand Nielsen, centermanager hos SlotsArkaderne.

"Det er egentlig det, vi rigtig gerne vil undgå. Det rammer selvfølgelig også nogle andre."

Information Bernt Salzwedell kan godt se efterfølgende, at der står 'per døgn' i både brochurer og i annoncer, men på plakaten ved siden af betalingsautomaten i p-huset står det ikke, påpeger han.

"Der er blevet sat 66 skilte op i parkeringshuset, hvor det står. De hænger alle steder, og så de er til at se. Skiltet ved automaten forklarer mest af alt, hvordan man skal betale," siger centermanager Christina Nymand Nielsen.

De to Securitas-vagter, der i lørdags hjalp kunderne med parkering, var heller ikke klar over, at det kun gjaldt én gang i døgnet, ifølge Bernt Salzwedell.

"Jeg beklager selvfølgelig, at de ikke er blevet informeret. Det burde de jo være klædt ordentligt på til," siger Christina Nymand Nielsen.

